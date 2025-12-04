Entrega Gobierno del Estado 40 sillas de ruedas a personas con discapacidad en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Los apoyos forman parte de la campaña estatal de movilidad y se busca reducir el rezago en la zona norte.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, conmemorado cada 3 de diciembre, el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través del DIF Estatal, llevó a cabo la entrega de 40 sillas de ruedas a habitantes de Ciudad Juárez que requieren apoyo para desplazarse, como parte de la campaña de Apoyos Funcionales y de Movilidad.

El evento tuvo como propósito fortalecer la autonomía y mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad, incluyendo a niñas, niños, adolescentes, adultos jóvenes y personas mayores, quienes enfrentan dificultades de movilidad en su vida diaria. Las entregas se realizaron de manera directa, atendiendo casos previamente detectados en situación de vulnerabilidad.

Cecilia Andrade, representante del DIF Estatal en la Zona Norte, explicó que, como parte de esta estrategia, se tomó la decisión de mantener un stock de apoyos funcionales en las oficinas de la dependencia ubicadas en Ciudad Juárez. Esto permitirá brindar atención inmediata a quienes enfrenten una situación urgente y no puedan esperar el procedimiento habitual de gestión.

El stock disponible incluye 10 sillas de ruedas adicionales, 5 pares de muletas y 5 bastones de cuatro puntos, que serán entregados conforme se atiendan casos prioritarios previamente canalizados por organizaciones civiles, instituciones médicas o reportes ciudadanos. Esta medida busca reducir el rezago en materia de apoyos funcionales en la región fronteriza, donde la demanda ha ido en aumento.

Durante el acto protocolario, uno de los beneficiarios, Francisco Javier Mendoza Moreno, agradeció al Gobierno del Estado por estas acciones que, dijo, permiten recuperar parte de la independencia perdida. “Con este apoyo, puedo salir de casa sin depender completamente de alguien más, eso cambia todo”, expresó.

A través de esta campaña, el DIF Estatal ha distribuido más de mil apoyos funcionales de movilidad en toda la entidad, incluyendo sillas de ruedas, bastones y andaderas, además de la entrega de más de mil 200 auxiliares auditivos, lo que refleja un esfuerzo sostenido por atender a la población con discapacidad de manera incluyente y oportuna.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con una política social incluyente, que prioriza el acceso equitativo a herramientas básicas para la vida diaria, especialmente en zonas donde persisten barreras físicas, económicas y sociales para las personas con discapacidad.

