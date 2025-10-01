Movil - LB1 -
    Entrega Estado mochilas y útiles escolares a estudiantes de Juárez

    Se benefició a 3 mil 201 alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

    Ciudad Juarez, Chih .- La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) entregó mochilas y paquetes de útiles escolares a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, de los subsistemas estatal y federalizado en Juárez.

    El acto fue en la Secundaria Estatal No. 3012, donde el representante de Gobierno en la frontera, Carlos Ernesto Ortiz Villegas; y el subsecretario de Educación Zona Norte, Maurilio Fuentes Estrada, destacaron la importancia de entregar recursos que impulsen el aprendizaje.

    Fuentes Estrada informó que en total se benefició a 3 mil 201 alumnas y alumnos de Educación Básica, de los cuales mil 523 corresponden al subsistema estatal y mil 678 pertenecen al subsistema federalizado.

    Durante la ceremonia, Ortiz Villegas expresó que con esta entrega “se cumple el compromiso de la gobernadora Maru Campos de brindar educación de calidad y apoyar a las y los estudiantes”.

    “Los materiales que hoy se reciben no son solamente cuadernos, lápices y colores, son instrumentos que les permitirán aprender y desarrollarse y ser ciudadanos de bien, por ello se le apuesta a la educación”, añadió.

    El evento contó con la asistencia de directivos, docentes, estudiantes, madres y padres de familia, quienes celebraron el respaldo del Gobierno del Estado y la atención a las necesidades escolares.

    Las instituciones estatales beneficiadas fueron: Jean Piaget No.1208, Ignacio Zaragoza No. 2038, Aurelia Calderón No. 2169, José María Morelos No. 2256 y la Secundaria Estatal No. 3012.

    Mientras que los planteles federales fueron: Cruz Meraz de Valles, Ford 160, Juan Álvarez, Miguel Lerdo de Tejada y la Secundaria Técnica No. 64.

