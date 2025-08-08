Entrega Estado apoyos alimentarios en zona afectada por lluvias

Publicidad - LB2 -

La Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) realizó las entregas 3 y 4 del programa Nutri-Chihuahua en la colonia Fronteriza Baja, en apoyo a las familias afectadas por las lluvias.

Chihuahua, Chih .- Con esta acción, se cumple el compromiso de la gobernadora Maru Campos de realizar cuatro distribuciones de paquetes alimenticios en esta zona.

La distribución, que inició a las 8:00 de la mañana, incluyó más de mil 400 despensas de alta calidad, que contienen todos los productos esenciales de la canasta básica.

Adicionalmente, se dieron más de 50 despensas a personas que se registraron a través de la ventanilla única.

Incluyen atún, sardinas, sopas, frijoles refritos, puré de papa, barritas de granos, leche en polvo, huevo en polvo, galletas, agua, y otros más de 20 productos.

Austria Galindo, subsecretaria de DHyBC, aseguró que el compromiso continuará: “No vamos a descansar hasta que todas las familias con las que nos comprometimos a ayudar queden satisfechas. Cuentan con el Gobierno del Estado que ha estado desde el primer momento”, señaló la funcionaria.

Con esta acción, el programa Nutri-Chihuahua concluye su ciclo de apoyo, y deja un impacto positivo y tangible en la comunidad de Ciudad Juárez; mientras tanto, se espera que las entregas de material de construcción continúen durante los próximos días para garantizar que todas las familias afectadas reciban la ayuda necesaria.

