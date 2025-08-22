Entrega Desarrollo Social despensas y tinacos a familias de diversas colonias

Publicidad - LB2 -

Atendiendo la solicitud de los comités de vecinos de las colonias Bello Horizonte, Campesina y Morelos, este día se llevó a cabo la entrega de 300 despensas y 17 tinacos por parte de la Dirección General de Desarrollo Social, informó el titular de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana.

Ciudad Juárez, Chih .– “De manera organizada, las y los residentes de estos sectores hicieron su petición de apoyo al Gobierno Municipal, por lo que es nuestro deber atender sus necesidades y asegurarnos de que sean óptimas sus condiciones de vida”, aseguró el funcionario.

Dijo que las despensas contienen aceite vegetal, arroz, café tostado, azúcar, harina de trigo, pastas, lata de tomate, lata de chiles, sal refinada, fécula de maíz, frijoles, lata de ensalada y concentrado de pollo.

Nuestro objetivo es brindar los alimentos básicos a familias de bajo ingreso, personas desempleadas, así como a los distintos grupos vulnerables que habitan en el Municipio, buscando disminuir los problemas de seguridad alimenticia, agregó Vallejo Quintana.

