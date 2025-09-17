Movil - LB1 -
    septiembre 17, 2025 | 16:39
    Entrega DABA halcón herido a la PROFEPA

    POR Redacción ADN / Agencias
    Luego de resguardar un halcón que se encontraba herido, la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), se encargó de entregarlo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

    Ciudad Juárez, Chih .- Esta instancia se encargará del cuidado del ave, misma que fue localizada esta mañana en el patio de una vivienda ubicada en la colonia Leyes de Reforma, hacia el poniente de la ciudad.

    La titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, indicó que con esta ave, suman 365 animales con los que DABA colabora con la PROFEPA.

    Informó que a las 8:17 de la mañana, una familia se encargó de hacer el reporte al número de emergencias 911, de modo que personal de la Dirección General de Protección Civil acudió por el halcón y lo entregó a DABA para su protección.

    “Nosotros nos encargamos de entregarlo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, esa es la colaboración que tenemos con ellos, nosotros resguardamos y ellos hacen lo propio y le dan atención médica”, señaló.

    La funcionaria dijo que la misma PROFEPA se encargará de liberar al ave o la resguardará en algún lugar mientras sana la herida.

