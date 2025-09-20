Entrega DABA ejemplares a la PROFEPA

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), entregó dos aves y una serpiente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Ciudad Juárez, Chih .- Con estos ejemplares, suman 368 animales que la dependencia municipal resguarda y posteriormente entrega al organismo encargado de cuidado y preservación al medio ambiente, señaló la titular de DABA, Alma Edith Arredondo Salinas.

Indicó que los ejemplares que entregó ayer son un búho, una serpiente y un águila que fueron rescatados por la Dirección General de Protección Civil del Municipio.

Estos animales fueron localizados en diferentes partes de la ciudad.

La funcionaria mencionó que la colaboración de DABA empieza desde que recibe a los animales, los resguarda y después los entrega a la PROFEPA, organismo que hace lo propio y les brinda atención médica.

En los resguardos también participan la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Dirección General de Protección Civil.

Arredondo Salinas comentó que la PROFEPA se encargará del cuidado y liberación de los ejemplares.

