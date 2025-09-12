Entrega Centros Comunitarios mochilas y loncheras en escuelas de educación básica

Publicidad - LB2 -

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Centros Comunitarios entregó este día mochilas y loncheras a los alumnos de escuelas primarias y secundarias.

Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Luis Fernando Rodríguez Giner, informó que en la Escuela Primaria Independencia repartieron 193 mochilas y 214 loncheras, en tanto que en la Secundaria Técnica 86 dieron 414 mochilas.

“Desde el inicio de la administración, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, nos pidió a todos los funcionarios que pongamos la educación en nuestro centro de trabajo, porque está convencido que es la mejor inversión que se puede hacer como sociedad”, resaltó.

“Cada lonchera está llena de herramientas para aprender, soñar y crecer, seguimos avanzando con convicción y corazón por el futuro de Ciudad Juárez, en conjunto con la Dirección de Educación y su

titular Guillermo Alvídrez”, expresó.

