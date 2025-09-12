Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 12, 2025 | 13:25
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Entrega Centros Comunitarios mochilas y loncheras en escuelas de educación básica

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Centros Comunitarios entregó este día mochilas y loncheras a los alumnos de escuelas primarias y secundarias.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Luis Fernando Rodríguez Giner, informó que en la Escuela Primaria Independencia repartieron 193 mochilas y 214 loncheras, en tanto que en la Secundaria Técnica 86 dieron 414 mochilas.

    - Publicidad - HP1

    “Desde el inicio de la administración, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, nos pidió a todos los funcionarios que pongamos la educación en nuestro centro de trabajo, porque está convencido que es la mejor inversión que se puede hacer como sociedad”, resaltó.

    “Cada lonchera está llena de herramientas para aprender, soñar y crecer, seguimos avanzando con convicción y corazón por el futuro de Ciudad Juárez, en conjunto con la Dirección de Educación y su
    titular Guillermo Alvídrez”, expresó.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 041 | La Barredora Apareció en Chihuahua

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio 41 de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Telón

    Reúne exposición “Narrativas Visuales” talento juarense en el MAHCH

    El Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH) se convirtió en el...
    Telón

    Inauguran la exposición “El Bisonte de Chihuahua” en el MAHCH

    Con una destacada asistencia de público, el Museo de Arqueología e Historia de El...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.