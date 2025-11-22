Entrega alcalde pavimentación en Nuevo Hipódromo tras más de 40 años de espera

Publicidad - LB2 -

La obra beneficia a residentes y mejora conexión vial entre Óscar Flores y Panamericana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Después de más de cuatro décadas de solicitudes vecinales, las calles Hidalgo del Parral y La Boquilla, en la colonia Nuevo Hipódromo, fueron oficialmente entregadas pavimentadas este sábado 22 de noviembre por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar. La obra representa un avance significativo para la movilidad urbana y un acto de justicia histórica para las familias que por años enfrentaron condiciones precarias en su entorno vial.

Durante el recorrido de supervisión y entrega, la vecina Irma Pérez, integrante del Comité de Vecinos Meraki, expresó su emoción por la culminación de un esfuerzo colectivo que tomó más de 40 años. Recordó que por décadas, la comunidad presentó oficios y peticiones a distintas administraciones sin obtener respuesta, hasta que en el actual gobierno municipal se concretaron las obras de pavimentación en cinco calles inicialmente, y más recientemente en otras nueve.

El alcalde felicitó a los habitantes por su constancia y organización, destacando que la pavimentación no solo transforma físicamente el entorno, sino que también representa dignidad para las familias, además de incrementar el valor patrimonial de sus viviendas. “Esta es una muestra de que cuando la ciudadanía participa, las solicitudes históricas sí pueden ser escuchadas y atendidas”, señaló Pérez Cuéllar.

De acuerdo con Eric del Real, en representación de la Dirección General de Obras Públicas, esta segunda etapa de intervención dio continuidad a los trabajos iniciados en 2022 sobre la misma vialidad. La obra comprendió un total de 8,670.09 metros cuadrados de superficie con pavimento de concreto hidráulico, además de la instalación de nuevas tomas y descargas de agua potable y alcantarillado, guarniciones, banquetas, señalización y alumbrado.

También se construyeron cuatro pozos de absorción para fortalecer el sistema de desalojo pluvial en esta zona, que históricamente ha sufrido problemas de acumulación de agua durante la temporada de lluvias. La inversión total de esta segunda fase fue de 25 millones 773 mil 946.41 pesos, financiados con recursos directos del Gobierno Municipal.

Por su parte, Jesús Manuel García, coordinador general de Seguridad Vial, informó que se llevaron a cabo trabajos de señalización horizontal en 2 mil metros lineales para la división de carriles, así como la colocación de 74 metros de líneas de frenado, cruces peatonales y demarcación en esquinas de banquetas, con el fin de garantizar una operación segura de la nueva vialidad.

En apoyo a la limpieza y mantenimiento del área, César Tapia, director general de Servicios Públicos, reportó el retiro de 2.5 toneladas de tierra de arrastre, escombros y 18 llantas, además del mantenimiento a 145 luminarias —56 en Hidalgo del Parral y 89 en La Boquilla— con reemplazo de brazos y lámparas, dejando operativa toda la infraestructura de alumbrado.

Finalmente, el presidente municipal recordó que esta obra complementa la inversión de cerca de 20 millones de pesos realizada en 2022 durante la primera etapa de pavimentación en la calle Parral. Con esta nueva intervención, explicó, se consolida una conexión vial estratégica entre las avenidas Óscar Flores y Panamericana, lo que favorece tanto a residentes como a miles de automovilistas que diariamente utilizan esta ruta para desplazarse en la ciudad.

