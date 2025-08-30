Entrega alcalde parque Sol de la Montaña a vecinos de Praderas del Sol

Publicidad - LB2 -

Como parte del Presupuesto Participativo, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, entregó esta mañana el parque Sol de la Montaña a los habitantes de la colonia Praderas del Sol.

Ciudad Juárez, Chih .- La obra se hizo con una inversión de 3 millones 050 mil pesos y cuenta con cancha de usos múltiples, módulo con juegos infantiles, gimnasio al aire libre, pérgola, mobiliario urbano, así como pasto sintético, rampas, guarniciones y árboles de especie palo verde, mezquite y atmosférica.

El alcalde agradeció a los vecinos del sector por participar en el Presupuesto Participativo y destacó que el trabajo se llevó a cabo en equipo, Gobierno y sociedad.

Así mismo indicó que el Municipio de Juárez es el que más invierte en Presupuesto Participativo en todo México y la idea es que la misma gente decida el destino del recurso.

“Nos da gusto entregar la obra, pero también gracias a ustedes por participar. Este parque estaba abandonado y con su participación se hizo la obra porque ustedes lo decidieron así y es un trabajo en equipo porque el Gobierno pone el recurso y la gente decide dónde se ejerce ese recurso, no lo decide el Gobierno”, indicó.

Además de los trabajos de obra, la Dirección General de Servicios Públicos Municipales instaló 31 luminarias y dio mantenimiento a 49 más, aparte se instalaron dos brazos en el parque y se recogió basura, llantas y tierra de arrastre en ese sector.

Daniel González, director general de Obras Públicas, indicó que con estas acciones se beneficia de forma directa a 358 personas que habitan alrededor del parque.

El proponente del parque, Santos Texna Organista, agradeció al Presidente Municipal por hacer posible la obra, ya que con el espacio podrán salir a jugar los niños y jóvenes.

“Gracias Presidente, la gente confiamos en usted y esta obra se hizo realidad porque era prácticamente un dique y los vecinos lo sabemos. Esperamos seguir trabajando de la mano con usted”, señaló.

La presidenta del comité de vecinos, Elizeth Carreón, agradeció al Gobierno Municipal por la obra y dijo que ahora los vecinos podrán disfrutar del parque que anteriormente era un espacio abandonado.

Durante la entrega de los trabajos de equipamiento estuvieron la síndica Municipal, Ana Carmen Estrada; el director general de Servicios Públicos Municipales, César Tapia Martínez; el director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner; el director de Atención Ciudadana, Víctor Valencia, así como Omar Acosta, de la Dirección de Participación Ciudadana.

