Entrega Alcalde calle Apaches rehabilitada mediante el programa SUMA

Vecinos participaron con aportación del 40% en obra de pavimentación en Paso del Norte.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Este sábado, el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó la entrega de la calle Apaches, rehabilitada en la Unidad Habitacional Paso del Norte mediante el programa SUMA (Sistema de Urbanización Municipal Adicional), una de las estrategias de obra pública con participación ciudadana más activas en Ciudad Juárez.

Durante el evento, el alcalde reconoció el compromiso de los vecinos del sector, quienes participaron en el Programa 60-40, el cual establece que el Gobierno Municipal cubre el 60 por ciento del costo de la obra, mientras que los colonos aportan el 40 por ciento restante. “Agradecemos la confianza de los ciudadanos. Su participación activa es clave para seguir mejorando la infraestructura urbana en las zonas que más lo requieren”, expresó Pérez Cuéllar.

De acuerdo con Said Estrada, titular de SUMA, los trabajos consistieron en la rehabilitación de la carpeta asfáltica en un tramo de mil 028 metros cuadrados, comprendido entre las calles Piros y Comanches. El costo total de la obra fue de 550 mil 584 pesos, de los cuales el Municipio aportó 330 mil 350 pesos y los vecinos contribuyeron con 220 mil 233 pesos.

La intervención beneficiará directamente a 20 familias que promovieron la obra a través del Comité de Vecinos. Uno de sus integrantes, Javier Dueñas, destacó la disposición del gobierno para apoyar este tipo de iniciativas y alentó a otros habitantes del sector a organizarse y solicitar mejoras similares. “El trámite es mucho más sencillo de lo que parece”, comentó.

En apoyo a la rehabilitación vial, la Dirección General de Servicios Públicos Municipales llevó a cabo labores complementarias de limpieza y mantenimiento en la zona. Según su titular, César Tapia Martínez, se retiraron 30 llantas, 2.95 toneladas de hierba y basura, una tonelada de tierra de arrastre y 3.3 toneladas de tiliches, además de dar mantenimiento a 71 luminarias tipo LED.

Con esta obra, el Gobierno Municipal refuerza su apuesta por esquemas de coinversión con la ciudadanía, buscando extender la cobertura de obras menores pero de alto impacto en colonias donde la organización vecinal ha sido clave para lograr mejoras tangibles en su entorno inmediato.

