    septiembre 9, 2025 | 13:51
    Encuentran puntas y cuchillos hechizos durante esculque en el Cereso 3

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Participaron en el operativo 200 elementos de la SSPE y de la Guardia Nacional, durante la madrugada de este martes.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), dio a conocer lo encontrado durante el operativo llevado a efecto en el Cereso 3, con el apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa.

    Se informo que el operativo inició durante la mañana de este martes, donde alrededor de 200 elementos de las corporaciones fueron desplegados al interior y en los alrededores del penal.

    La revisión se llevó a cabo en la totalidad del centro penitenciario, donde fueron asegurados diversos artículos:

    . – 29 puntas hechizas
    . – 3 cuchillos hechizos
    . – 8 relojes
    . – 1 máquina de carpintería artesanal
    . – Gorras
    . – Calzado
    . – Pipas hechizas
    . – Juegos de mesa
    . – Tijeras
    . – Encendedores
    . – Cables usb.

    También resistencias y extensiones, así como prendas de vestir no autorizadas y diversos artículos de manufactura casera.

    La Subsecretaría de Despliegue aportó personal para resguardar el perímetro durante la revisión, con elementos K9, escoltas y policías que vigilaron y corroboraron el correcto desarrollo del operativo.

    La Secretaría de Seguridad Pública Estatal, informó que los operativos de revisión continuarán de manera aleatoria en los centros penitenciarios del estado.

