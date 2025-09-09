Encuentran puntas y cuchillos hechizos durante esculque en el Cereso 3

Publicidad - LB2 -

Participaron en el operativo 200 elementos de la SSPE y de la Guardia Nacional, durante la madrugada de este martes.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), dio a conocer lo encontrado durante el operativo llevado a efecto en el Cereso 3, con el apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa.

Se informo que el operativo inició durante la mañana de este martes, donde alrededor de 200 elementos de las corporaciones fueron desplegados al interior y en los alrededores del penal.

- Publicidad - HP1

La revisión se llevó a cabo en la totalidad del centro penitenciario, donde fueron asegurados diversos artículos:

. – 29 puntas hechizas

. – 3 cuchillos hechizos

. – 8 relojes

. – 1 máquina de carpintería artesanal

. – Gorras

. – Calzado

. – Pipas hechizas

. – Juegos de mesa

. – Tijeras

. – Encendedores

. – Cables usb.

También resistencias y extensiones, así como prendas de vestir no autorizadas y diversos artículos de manufactura casera.

La Subsecretaría de Despliegue aportó personal para resguardar el perímetro durante la revisión, con elementos K9, escoltas y policías que vigilaron y corroboraron el correcto desarrollo del operativo.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal, informó que los operativos de revisión continuarán de manera aleatoria en los centros penitenciarios del estado.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.