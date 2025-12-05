Encienden árbol navideño en Zaragoza con fiesta comunitaria en el suroriente

Publicidad - LB2 -

Más de 3 mil vecinos participaron en la celebración “Iluminando el Corazón del Suroriente”.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con música, juegos, espectáculos infantiles y el calor de la comunidad, la Dirección de Atención Ciudadana del Suroriente llevó a cabo este viernes el tradicional encendido del árbol navideño en la colonia Zaragoza, donde más de 3 mil personas se dieron cita en la plaza ubicada sobre la avenida del Valle número 165 para celebrar el inicio de las festividades decembrinas.

En representación del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, acudió el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, quien destacó la importancia de preservar las tradiciones que fortalecen la identidad y el tejido social de la ciudad. “Esta tradición ya se está volviendo costumbre en el suroriente. El venir a prender el árbol de Navidad refleja todo el trabajo que se hace en la ciudad”, expresó el funcionario ante las familias reunidas.

- Publicidad - HP1

Ortiz Orpinel llamó a la comunidad a vivir las fiestas con esperanza y unidad, subrayando que estas fechas son una oportunidad para reencontrarse como sociedad. “Debemos sonreírle a la vida, porque en estas fechas tenemos que reencontrarnos como comunidad y como ciudad. Les deseo trabajo, vida y salud a todos ustedes”, dijo durante su intervención.

Víctor Mario Valencia Carrasco, titular de la Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente, también tomó la palabra para agradecer la presencia de los vecinos, funcionarios municipales, regidores y empresarios que hicieron posible el evento. Acompañado por su familia, señaló que el encendido del árbol, bajo el lema “Iluminando el Corazón del Suroriente”, es un acto simbólico que busca generar esperanza y unión.

“Es un honor compartir con ustedes el encendido de este árbol navideño, llevando una vez más una de las tradiciones más especiales que tenemos como comunidad”, expresó Valencia Carrasco. También subrayó que, además de la convivencia, el objetivo es mantener vivas las costumbres que contribuyen a una cultura de paz y cercanía en las colonias.

Como parte de la celebración, se instalaron juegos mecánicos para niños, incluyendo un barco, brinca brinca, toro mecánico y futbolito. Además, se ofrecieron alimentos típicos de la temporada como tamales, champurrado y chocolate caliente, que fueron compartidos de manera gratuita con los asistentes.

El ambiente festivo fue complementado con la rifa de bicicletas donadas por empresarios locales, así como la presentación del payaso Cachirulis Levy, quien ofreció un espectáculo 100% infantil. La música en vivo corrió a cargo del Conjunto Conquistador y La Máxima Banda, animando a las familias que se mantuvieron en la plaza hasta entrada la noche.

El evento marcó el arranque de las celebraciones navideñas en esta zona de la ciudad, donde las autoridades han buscado fomentar la convivencia familiar y el sentido de comunidad a través de actividades accesibles y dirigidas a todos los sectores.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.