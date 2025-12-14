Enciende “Juárez Rock” el Centro Histórico con alta afluencia y rock local

Publicidad - LB2 -

El evento reunió a cientos de asistentes como parte del cierre del Festival de la Ciudad en su edición 28

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Centro Histórico de Ciudad Juárez registró una nutrida asistencia durante la realización del evento “Juárez Rock”, que convirtió el exterior del Centro Municipal de las Artes (CMA) en un espacio de convivencia, música y expresión juvenil.

La actividad formó parte de la vigésimo octava edición del Festival de la Ciudad, organizado por el Gobierno Municipal a través del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), y presentó en el escenario a las bandas ganadoras del concurso “Éntrale al Rock”.

Las agrupaciones Presidente, Vitral, Lux Cinerea y Los Paps ofrecieron un repertorio que conectó de inmediato con el público, generando un ambiente de alta energía y reafirmando la vigencia del rock como una expresión cultural cercana a la comunidad juarense.

Al evento acudieron personas de distintas edades, así como visitantes que transitaban por la zona centro, lo que fortaleció la dinámica del espacio público y consolidó al Centro Histórico como punto de encuentro cultural.

El concurso “Éntrale al Rock” tiene como propósito impulsar el talento musical local, mediante un proceso competitivo que incluye diversas etapas y culmina con una final que otorga premios en efectivo y oportunidades reales de proyección para bandas emergentes.

El Festival de la Ciudad, que este domingo llegó a su cierre, ofreció durante varios días una cartelera gratuita y diversa, integrada por música, danza, teatro, ópera y espectáculos multidisciplinarios, con la participación de artistas locales y nacionales.

Este festival se desarrolla en el marco de la conmemoración de un aniversario más de la fundación de Ciudad Juárez, y busca fortalecer la identidad cultural de la ciudad mediante el uso de espacios públicos y la participación activa de la comunidad.

Con eventos como “Juárez Rock”, la programación cultural municipal refuerza su enfoque de acceso abierto a la cultura y de promoción del talento local como eje de cohesión social.

