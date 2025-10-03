Movil - LB1 -
    octubre 3, 2025 | 11:00
    Encendió Alcalde luminarias en la Av. Ramón Rayón y calle Clara Fuentes

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó el encendido de luminarias en la avenida Ramón Rayón, en el tramo que va de Waterfill al bulevar Manuel Gómez Morín, así como en la calle Clara Fuentes, beneficiando a miles de habitantes con espacios seguros y mejor iluminados.

    Ciudad Juárez, Chih .- Durante el evento, el alcalde destacó la importancia de la colaboración entre el Gobierno Municipal y la iniciativa privada, reconociendo a la empresa RUBA, que a través de la modalidad de Cesión Gratuita en Especie, contribuyó con parte de las obras realizadas.

    La directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, informó que en el tramo de Ramón Rayón se intervinieron 2 mil 700 metros cuadrados, con la instalación de 67 luminarias, tres subestaciones, 65 bases de concreto y cableado subterráneo, con una inversión de 8 millones 924 mil pesos, como parte de la Cesión Gratuita en Especie.

    Por su parte, el director general de Servicios Públicos, César Tapia, explicó que en la calle Clara Fuentes se rehabilitaron 116 luminarias, trabajo realizado por la Dirección de Alumbrado Público, lo que permitirá mejorar la seguridad y movilidad de los vecinos.

    En representación de la comunidad, Hilda Murguía, integrante del comité de vecinos de Bosques de Waterfill, agradeció a las autoridades municipales y a la empresa RUBA por este beneficio que mejora la calidad de vida de las familias.

    En el evento también estuvieron presentes Abraham Espitia, director de Alumbrado Público; Jorge Mariscal Baeza, director de plaza Grupo RUBA; y Alejandro Ceniceros, presidente del Comité de Vecinos del fraccionamiento Nueva Vizcaya.

