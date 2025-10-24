Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 24, 2025 | 15:00
    Encabezó alcalde reunión de la Mesa de Construcción de la Paz

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde las dependencias de Seguridad Pública de los tres órdenes de Gobierno dan a conocer sus acciones.

    Ciudad Juárez, Chih .– En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, informó que en la semana anterior detuvieron a 148 personas por faltas al fuero común, siete al federal y se cumplimentaron 53 órdenes de aprehensión.

    Además, se aseguraron cinco armas cortas, 38 cartuchos útiles y tres cargadores, se logró detener a 31 personas por delitos contra la salud y confiscaron 187 dosis de droga.

    El coordinador general de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes, dio a conocer que en la última semana las faltas más cometidas por los guiadores fueron sobrepasar los límites de velocidad, omitir la señal gráfica de alto y utilizar el teléfono celular mientras se conduce.

    El director general de Protección Civil, Sergio Rodríguez comentó que durante la última semana el Departamento de Bomberos atendió 211 servicios y Rescate 105.

    El director del Sistema de Justicia Cívica, Jorge Salomé Bissuet Galarza, informó que atendieron 168 audiencias, de las cuales 42 fueron en la Estación Riberas, 44 en la Coordinación de Seguridad Vial, 43 en el Distrito Centro y 39 en el Centro de Recuperación Cívica Total (CERECITO).

    En esta reunión también se contó con representantes del Instituto Municipal de las Mujeres, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal

