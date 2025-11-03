Encabeza presidenta del DIF izamiento de bandera en El Chamizal

Publicidad - LB2 -

Rubí Enríquez llama a la unidad, la memoria histórica y la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En un acto cargado de simbolismo y compromiso cívico, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, Rubí Enríquez, encabezó este lunes 3 de noviembre la ceremonia de izamiento de la bandera nacional en la explanada de la megabandera ubicada en el Parque El Chamizal, en representación del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.

La actividad fue organizada por la Dirección de Educación del Municipio de Juárez, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en cumplimiento con lo establecido en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional. Al evento asistieron representantes de los tres órdenes de Gobierno, personal educativo y alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria Técnica No. 33.

Durante su mensaje, Enríquez destacó el papel de los símbolos patrios como emblemas de unidad, historia y esperanza, especialmente en un contexto como el de Ciudad Juárez, donde la ciudadanía ha enfrentado desafíos, pero también ha mostrado fortaleza. “Izar nuestra bandera no es sólo elevar un símbolo, es levantar la memoria de quienes nos dieron patria, abrazar nuestras raíces y mirar al cielo con esperanza de un México más justo y más unido”, expresó.

La presidenta del DIF también hizo un llamado a la reflexión en torno a las fechas conmemorativas del mes, en particular el 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, y el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, subrayando que estas fechas deben servir como puntos de partida para renovar el compromiso social con la justicia, la equidad de género y el respeto a los derechos humanos.

“Desde Ciudad Juárez, tierra que ha llorado, pero también ha resistido, alzamos la voz por cada mujer que merece vivir sin miedo. Que este izamiento sea también un compromiso de construir una sociedad donde el respeto sea la regla”, expresó ante los asistentes.

La ceremonia concluyó con honores a la bandera, entonación del Himno Nacional Mexicano y un mensaje conjunto por la unidad, el respeto y la paz social, valores que, según se destacó, forman parte del eje de trabajo de la actual administración municipal y de sus políticas públicas orientadas al bienestar y la cohesión comunitaria.

El izamiento de bandera en El Chamizal es una de las ceremonias mensuales organizadas por el municipio, donde se promueve el respeto a los símbolos patrios y la educación cívica como herramientas para fortalecer el sentido de pertenencia y ciudadanía entre las nuevas generaciones.

