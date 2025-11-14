Encabeza Cruz Pérez Cuéllar Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Autoridades de los tres órdenes de gobierno presentan resultados en materia de seguridad, protección civil y atención a víctimas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó este viernes una nueva sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, espacio donde participan autoridades de los tres órdenes de gobierno para revisar los avances y acciones en materia de seguridad pública, atención ciudadana y prevención social.

Durante la reunión, el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, presentó un balance de las acciones efectuadas por la corporación local durante la última semana. Destacó la detención de 136 personas por delitos del fuero común y 10 más por delitos del orden federal. Además, se cumplimentaron 43 órdenes de aprehensión y se logró el aseguramiento de nueve armas cortas, 69 cartuchos útiles y 10 cargadores.

En lo relativo a vehículos, informó que fueron aseguradas 15 unidades con reporte de robo y otras 15 utilizadas presuntamente en la comisión de actos ilícitos. En materia de combate al narcomenudeo, se reportó la detención de 33 personas por delitos contra la salud y el aseguramiento de 152 dosis de droga.

Por su parte, el director general de Protección Civil, Sergio Rodríguez, detalló que el Departamento de Bomberos atendió 254 incidentes en la última semana, incluyendo 48 incendios, una explosión, cuatro accidentes vehiculares y tres fugas de gas. Asimismo, el Departamento de Rescate brindó 122 servicios de emergencia, entre ellos atención a personas enfermas, el reporte de cinco defunciones y múltiples apoyos diversos.

En el ámbito vial, el director de la Coordinación de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes, reportó 88 accidentes de tránsito, de los cuales 86 fueron colisiones entre vehículos y dos atropellos, con un saldo de 23 personas lesionadas y tres fallecimientos. Agregó que las infracciones más comunes continúan siendo no respetar la luz roja de los semáforos, el exceso de velocidad, uso de teléfono celular al conducir, ignorar el alto gráfico y no respetar las líneas de circulación en los puentes internacionales.

La directora general del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), Elvira Urrutia Castro, presentó cifras sobre la atención a mujeres víctimas de violencia. Indicó que en lo que va del año se han atendido a mil 74 mujeres, siendo los grupos de edad más afectados los comprendidos entre 30 y 40 años, seguidos por mujeres de entre 18 y 29 años.

En cuanto al Sistema de Justicia Cívica Municipal, su titular Jorge Salomé Bissuet Galarza señaló que durante la última semana se llevaron a cabo 209 audiencias ante el Juzgado Cívico, como parte del esfuerzo por canalizar y resolver conflictos menores por la vía legal y con mecanismos alternativos de solución.

En esta sesión también participaron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional, autoridades estatales y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quienes reafirmaron el compromiso institucional de continuar trabajando en conjunto para atender los retos de seguridad, fortalecer la paz y garantizar la protección de los derechos humanos en Ciudad Juárez.

