Encabeza Cruz Pérez Cuéllar el Sexto Foro Anual de Transparencia 2025 en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El Municipio destaca cumplimiento del 100% en obligaciones de transparencia y será reconocido a nivel nacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó este lunes el Sexto Foro Anual de Transparencia 2025, bajo el lema “La reforma y los retos para los municipios”, donde se abordaron temas clave sobre acceso a la información, protección de datos personales y rendición de cuentas. El evento reunió a representantes del gobierno, academia, sector empresarial y sociedad civil, en un espacio de análisis sobre el papel de los municipios en el fortalecimiento de la transparencia institucional.

Durante su mensaje, el alcalde resaltó que la transparencia ha sido uno de los ejes rectores de su administración. Informó que, de septiembre de 2021 a octubre de 2025, el Municipio recibió más de 6 mil solicitudes de acceso a la información, que derivaron en más de 34 mil preguntas atendidas, con una eficacia del 95.8% y un cumplimiento del 100% en las obligaciones de transparencia, según las evaluaciones del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP).

- Publicidad - HP1

Pérez Cuéllar subrayó que estos resultados no se basan en una autoevaluación, sino en revisiones realizadas por organismos autónomos. Añadió que el sitio oficial del Gobierno Municipal mantiene actualizada información pública, como los avances del Presupuesto Participativo y los proyectos seleccionados por la ciudadanía, accesibles en línea como parte del compromiso con la rendición de cuentas.

El presidente municipal anunció además que el Ayuntamiento de Juárez será reconocido a nivel federal el próximo 5 de diciembre en la Ciudad de México, al recibir dos distinciones: el primer lugar estatal en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y el segundo lugar nacional en buenas prácticas municipales. Atribuyó estos logros a la coordinación institucional y la disciplina administrativa.

El foro también contó con la participación del coordinador de Transparencia municipal, Fernando Gómez Cid de León, quien señaló que el encuentro se enmarca en la reciente reforma nacional en materia de transparencia, la cual plantea nuevos desafíos para los gobiernos locales. Indicó que el Municipio trabaja con las áreas de Informática y Planeación para mantener procesos alineados a la normatividad nacional.

Por su parte, Sergio Rafael Facio Guzmán, comisionado presidente del ICHITAIP, reconoció al Gobierno Municipal de Juárez por su constancia en el cumplimiento de sus obligaciones, su disposición al diálogo institucional y por colocar el “derecho a saber” como eje de su administración pública.

Al evento asistieron también regidores, directores municipales, representantes de universidades como la UACH, UACJ y el Instituto Politécnico Nacional campus Juárez, así como integrantes del Congreso del Estado, académicos y organizaciones de la sociedad civil, quienes participaron en mesas de análisis sobre el avance institucional y los retos que enfrenta el municipio en materia de gobierno abierto.

El presídium estuvo conformado por la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez; el presidente del Comité de Transparencia, Óscar Murillo Delgado; el diputado Octavio Javier Borunda Quezada, secretario de la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado; y la síndica municipal, Ana Carmen Estrada.

El foro concluyó con el compromiso de las autoridades locales de no bajar la guardia frente a posibles cambios legislativos y de continuar garantizando el acceso a la información como un derecho fundamental para la ciudadanía.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.