Encabeza Ciudad Juárez cifra de feminicidios en el estado

El caso más sonado es el de Leslie Godínez, joven embarazada de 20 años, asesinada el 17 de julio cuando le fue extraído su bebé, y su cuerpo localizado el 29 de ese mismo mes

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- De acuerdo a datos proporcionados por la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres (FEM), son 13 los feminicidios cometidos en Ciudad Juárez durante el 2025.

El caso más reciente ocurrió el viernes en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Tabasco y Apam, de la colonia Felipe Ángeles, en donde un sujeto le disparo en el rostro a su pareja ocasionándole heridas que mas tarde le costaron la vida.

Sin duda el caso más sonado es el de Lesilie Godínez, quien fue asesinada el 17 de julio cuando le fue extraído su bebé, y su cuerpo localizado el 29 de ese mismo mes, y por cuyo feminicidio agravado se encuentra en proceso una mujer identificada como marta Alicia M.A., y una menor de 16 años, ésta en calidad de testigo protegido.

La FEM informó que, hasta el corte del 22 de septiembre de 2025, se han registrado 34 casos de feminicidio en el estado.

Estadísticas oficiales:

. – Ciudad Juárez 13

. – Chihuahua 8

. – Santa Bárbara 3.

. – Otros municipios como Cuauhtémoc y Nuevo Casas Grandes contabilizan 2 casos cada uno.

. – Bocoyna, Gran Morelos, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Hidalgo del Parral y Morelos registran un caso respectivamente.

Las autoridades destacaron esta ligera disminución en comparación con el mismo periodo del año anterior, ya que, en 2024, hasta el 22 de septiembre, se habían contabilizado 35 feminicidios, lo que representa una reducción de un solo caso en 2025.

Este descenso, aunque mínimo, ha sido interpretado como un indicio de que las estrategias de prevención comienzan a tener efecto, aunque aún queda mucho por hacer.

La FEM, reiteró que continúa trabajando en coordinación con otras instancias gubernamentales y organizaciones civiles para fortalecer las acciones de prevención, atención y justicia en casos de violencia de género.

