Encabeza alcalde entrega de aparatos funcionales y auditivos en Ciudad Juárez

El DIF Municipal benefició a 82 personas en situación vulnerable con apoyos para mejorar su movilidad y audición.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la entrega de 324 aparatos funcionales y auditivos realizada por el Gobierno Municipal a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), beneficiando de manera directa a 82 personas en condición de vulnerabilidad.

Durante el evento, el alcalde reconoció el trabajo del personal del DIF Municipal, así como el compromiso de su presidenta, Martha Rubí Enríquez, destacando el enfoque humano que caracteriza las acciones de la institución en favor de las familias juarenses.

Pérez Cuéllar señaló que este tipo de apoyos forman parte de una labor continua que inició desde la administración municipal 2021-2024 y que, con esta entrega, suma ya 603 apoyos otorgados. Indicó que el objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas beneficiarias y contribuir a su bienestar integral.

El edil expresó su satisfacción por continuar acompañando al DIF en esta labor social, subrayando que se realiza con gusto y con la expectativa de que los apoyos sean de utilidad para quienes los reciben. Asimismo, hizo un llamado a la reflexión y al agradecimiento, reconociendo el esfuerzo diario de las familias y de las personas cuidadoras.

Por su parte, la presidenta del DIF Municipal, Martha Rubí Enríquez, informó que en esta ocasión se están entregando apoyos que en conjunto representan una inversión total de 2 mil 500 millones de pesos, señalando que más allá de un acto administrativo, se trata de una acción de compromiso, humanidad y respeto a la dignidad de las personas.

Enríquez agradeció el respaldo del alcalde, destacando su disposición permanente para impulsar acciones que favorezcan a las familias de Ciudad Juárez, aun frente a la complejidad que implica administrar una ciudad de gran tamaño.

Detalló que con esta entrega se beneficiaron 82 personas con 164 aparatos auditivos, además de 160 aparatos funcionales, entre ellos sillas de ruedas en diferentes medidas, sillas de ruedas PCI, andadores, bastones y bastones especiales para personas con discapacidad visual.

Al evento asistieron la coordinadora del área de Asistencia Social y Alimentaria del DIF Municipal, Magaly Saucedo Arellano; la directora general del DIF, Lucía Denisse Chavira Acosta; y el director general de Audiotech, Juan Luis Valdez, quienes atestiguaron la entrega de los apoyos.

