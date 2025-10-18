Movil - LB1A -
octubre 18, 2025
    octubre 18, 2025 | 12:54
    Encabeza alcalde "Cruzada de Atención a las Causas" en el oriente de la ciudad

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Staff.
    Vecinos de El Sauzal y Águilas de Zaragoza, acudieron la mañana de este sábado a recibir atención de las diversas dependencias municipales que llevaron sus servicios como parte del programa de atención ciudadana.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) – Esta mañana se llevó a cabo la “Cruzada de Atención a las Causas” en las colonias El Sauzal y Águilas de Zaragoza, con la presencia del alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

    Vecinos del sector acudieron para recibir diversos servicios, que fueron desde atención médica y social hasta asesoría inmobiliaria, como culminación de los trabajos previos que se llevaron a efecto durante la semana.

    Decenas de empleados municipales de distintas dependencias brindaron atención en un módulo especial instalado en el Jardín de Niños Rufino Tamayo, en la colonia Águilas de Zaragoza, donde los habitantes pudieron gestionar trámites, recibir orientación y participar en actividades comunitarias.

    Durante su intervención, el alcalde manifestó su compromiso con los juarenses, y agregó, que estas actividades continuarán en atención de las necesidades de los habitantes de los diversos rumbos de la ciudad.

    Entre las dependencias participantes se encontraron Alumbrado Público, Asentamientos Humanos, Bienestar Animal, Centros Comunitarios, Deporte, Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano y el DIF Municipal.
    Así como Educación, Ecología, Justicia Cívica, Juventud, Limpia, Obras Públicas, el IMM, Ipacult, Parques y Jardines, Participación Ciudadana, Protección Civil, Tesorería, Salud, Servicios Públicos, Seguridad Pública, Seguridad Vial, SUMA y Sipinna, consolidando un esfuerzo integral por el bienestar de las familias juarenses.

    PREGÚNTALE A LUCIA 044 | Ética Transformacional con Jesús Maturino

    ¿Es posible transformar la sociedad desde la ética personal? En este episodio de Pregúntale...
    Historias Recientes

    Noroeste

    Detienen con arsenal a seis en Nuevo Casas Grandes; entre ellos dos menores de edad y una mujer

    Durante un operativo realzado la noche de este viernes, la SSPE logró asegurar armas...
    Juárez / El Paso

    Ampliarán horario de venta de alcohol durante el Buen Fin

    Con el objetivo de fortalecer la competitividad comercial y dinamizar la economía de la...
