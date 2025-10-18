Encabeza alcalde “Cruzada de Atención a las Causas” en el oriente de la ciudad

Publicidad - LB2 -

Vecinos de El Sauzal y Águilas de Zaragoza, acudieron la mañana de este sábado a recibir atención de las diversas dependencias municipales que llevaron sus servicios como parte del programa de atención ciudadana.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) – Esta mañana se llevó a cabo la “Cruzada de Atención a las Causas” en las colonias El Sauzal y Águilas de Zaragoza, con la presencia del alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

- Publicidad - HP1

Vecinos del sector acudieron para recibir diversos servicios, que fueron desde atención médica y social hasta asesoría inmobiliaria, como culminación de los trabajos previos que se llevaron a efecto durante la semana.

Decenas de empleados municipales de distintas dependencias brindaron atención en un módulo especial instalado en el Jardín de Niños Rufino Tamayo, en la colonia Águilas de Zaragoza, donde los habitantes pudieron gestionar trámites, recibir orientación y participar en actividades comunitarias.

Durante su intervención, el alcalde manifestó su compromiso con los juarenses, y agregó, que estas actividades continuarán en atención de las necesidades de los habitantes de los diversos rumbos de la ciudad.

Entre las dependencias participantes se encontraron Alumbrado Público, Asentamientos Humanos, Bienestar Animal, Centros Comunitarios, Deporte, Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano y el DIF Municipal.

Así como Educación, Ecología, Justicia Cívica, Juventud, Limpia, Obras Públicas, el IMM, Ipacult, Parques y Jardines, Participación Ciudadana, Protección Civil, Tesorería, Salud, Servicios Públicos, Seguridad Pública, Seguridad Vial, SUMA y Sipinna, consolidando un esfuerzo integral por el bienestar de las familias juarenses.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.