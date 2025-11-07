Encabeza alcalde Cruz Pérez Cuéllar reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz

Publicidad - LB2 -

Presentan avances en seguridad, protección civil y atención a víctimas de violencia durante sesión con autoridades de los tres niveles de gobierno.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó este viernes la reunión semanal de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde se presentaron los resultados más recientes de las corporaciones de seguridad y dependencias municipales, con la participación de autoridades estatales y federales. Durante la sesión, el alcalde resaltó la importancia del trabajo conjunto y la comunicación constante entre instancias como base para atender las problemáticas de la ciudad.

En el balance correspondiente a la semana del 30 de octubre al 5 de noviembre, la Dirección General de Protección Civil informó que brindó 824 servicios, de los cuales 232 fueron atendidos por el Departamento de Bomberos, incluyendo 37 incendios, cinco accidentes viales, 13 fugas de líquidos y siete simulacros. Por su parte, el Departamento de Rescate prestó 110 servicios, entre ellos atención a 36 lesionados, cuatro traslados y un intento de suicidio.

La Dirección de Normatividad y Administración de Riesgos realizó 449 inspecciones, incluyendo 53 programas internos de protección civil, 187 licencias de funcionamiento y la atención de 17 denuncias ciudadanas. En materia de capacitación, se llevaron a cabo 33 actividades comunitarias y se brindó atención a 101 personas en el albergue Leona Vicario.

En el ámbito policial, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que en las últimas 24 horas el CERI 911 recibió 500 reportes, con un total acumulado de 3,601 emergencias. Se realizaron más de mil consultas en Plataforma México y se reportó la detención de 21 personas, de las cuales ocho fueron por delitos y el resto por faltas administrativas. También se recuperaron tres vehículos con reporte de robo y se aseguraron otros dos relacionados con actividades ilícitas.

La SSPM informó que se decomisaron 39 dosis de droga, 13 gramos de sustancias diversas, un cargador y siete cartuchos útiles. En lo que va del año, se acumula un total de 9.5 kilogramos de droga asegurada. Además, se cumplimentaron 72 órdenes de aprehensión en operativos propios y coordinados.

En cuanto a accidentes viales, la Coordinación de Seguridad Vial reportó 88 incidentes, entre ellos 78 colisiones y 10 atropellos, con saldo de 36 personas lesionadas y cinco fallecimientos. Dos de los incidentes fatales estuvieron relacionados con el consumo de alcohol. Como resultado, se aseguraron 115 vehículos y se retiró de circulación a 35 conductores en estado de ebriedad.

El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) informó que en lo que va del año 2025 ha atendido 1,044 casos de mujeres víctimas de violencia, una cifra menor en comparación con los dos años anteriores. En la semana del 3 al 6 de noviembre se registraron 30 nuevos ingresos. Las mujeres de entre 30 y 44 años representan el grupo más afectado. El 91.7% de los casos fueron canalizados a las áreas jurídicas y psicológicas del IMM.

Durante la sesión, Cruz Pérez Cuéllar agradeció el respaldo de las instituciones participantes, destacando que la disminución de ciertos indicadores y la capacidad de respuesta se deben a la coordinación operativa entre los tres órdenes de gobierno. En la reunión estuvieron presentes representantes de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y el Sistema de Justicia Cívica Municipal.

El gobierno municipal reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo los mecanismos de colaboración interinstitucional con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad, atención ciudadana y protección a grupos vulnerables en Ciudad Juárez.

