Encabeza alcalde Cruz Pérez Cuéllar jornada de “Cruzadas por Juárez” en el suroriente

Publicidad - LB2 -

La iniciativa lleva servicios municipales directamente a las colonias de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó este sábado el arranque del programa “Cruzadas por Juárez” en la colonia Rinconada de las Torres, ubicada en el suroriente de la ciudad. Acompañado por titulares de distintas dependencias del Gobierno municipal, el edil dio inicio a esta estrategia itinerante que busca acercar los servicios públicos a los juarenses, particularmente en zonas alejadas del centro urbano.

Durante su intervención, el alcalde explicó que “Cruzadas por Juárez” es una iniciativa diseñada para facilitar el acceso a trámites, apoyos y atención médica sin que los ciudadanos tengan que desplazarse largas distancias hasta las oficinas municipales. “Queremos estar cerca de la gente y atender sus necesidades directamente en sus comunidades”, expresó Pérez Cuéllar al dirigirse a los vecinos que se congregaron en la explanada donde se instalaron los módulos de atención.

- Publicidad - HP1

El edil también aprovechó la jornada para atender personalmente a varios ciudadanos que acudieron a presentarle peticiones, relacionadas principalmente con servicios públicos, obras y programas sociales. La interacción directa entre funcionarios y residentes forma parte central de esta estrategia que, según el alcalde, busca reconstruir el vínculo entre gobierno y sociedad.

Entre los servicios ofrecidos durante esta jornada destacaron la atención médica general, módulos del IMSS, vacunación de mascotas, información sobre becas universitarias, talleres de apoyo económico, asesorías en temas de pavimentación, y orientación para la conformación de comités vecinales. También se instalaron módulos de atención de diversas dependencias municipales, con el objetivo de brindar respuestas inmediatas a solicitudes específicas.

Este tipo de actividades itinerantes se han implementado con frecuencia durante la actual administración como una forma de descentralizar los servicios públicos. En una ciudad extensa y con retos de movilidad como Juárez, programas como “Cruzadas por Juárez” buscan responder a las necesidades de sectores tradicionalmente marginados del suroriente, una zona con crecimiento urbano acelerado y rezagos en infraestructura.

El Gobierno municipal ha anunciado que estas jornadas continuarán en otras colonias de la ciudad, priorizando aquellas con mayores índices de necesidad. De acuerdo con información oficial, se prevé que al menos una decena de colonias sean visitadas antes de que concluya el año, como parte de una estrategia más amplia de atención comunitaria.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.