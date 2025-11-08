Encabeza Alcalde arranque del Santa Bombero en su edición 86 en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El tradicional programa navideño busca llevar alegría a niñas y niños en situación vulnerable de ambos lados de la frontera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el encendido del árbol navideño y un mensaje de unidad y solidaridad, el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar dio inicio a la edición número 86 del programa Santa Bombero, una de las tradiciones más emblemáticas de Ciudad Juárez, que cada año reúne a ciudadanía, autoridades y cuerpos de emergencia con el propósito de llevar juguetes y sonrisas a niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

Durante la ceremonia, el alcalde resaltó la importancia de mantener viva esta campaña que se ha consolidado como símbolo de empatía y fraternidad desde su origen en 1939. “Santa Bombero representa una historia de solidaridad construida entre generaciones. La sonrisa de nuestras niñas y niños es invaluable, y eso nos compromete a seguir participando y colaborando desde todos los sectores de la sociedad”, expresó Pérez Cuéllar.

Acompañado por funcionarios municipales, regidores, representantes del sector empresarial, comerciantes, motociclistas y ciudadanía en general, el edil agradeció el apoyo que año con año hace posible esta actividad. La presidenta del Sistema DIF Municipal, Rubí Enríquez, también dirigió un mensaje destacando que el programa trasciende la atención de emergencias, ya que involucra a los bomberos en un acto de generosidad que enciende la ilusión en miles de hogares.

Rubí Enríquez hizo un llamado a las familias juarenses a participar donando un juguete, invitándolas a inculcar en sus hijas e hijos los valores de la solidaridad y la empatía. Los donativos podrán ser entregados en cualquiera de las estaciones de bomberos o en las instalaciones del DIF Municipal.

Por su parte, el director general de Protección Civil, Sergio Rodríguez, destacó el valor simbólico y emocional de cada obsequio entregado. “Cuando vemos las bicicletas y juguetes llegar a manos de los niños, vemos también la esperanza reflejada en sus rostros. Esa es la fuerza que mantiene viva esta tradición”, señaló.

El comandante de Bomberos, Jorge Ignacio Puentes, recordó que esta iniciativa surgió en 1939 cuando el entonces comandante Leonardo Solís Barraza respondió con ingenio y compromiso a la solicitud de regalos por parte de varios niños. Desde entonces, la historia del Santa Bombero se ha transmitido como parte del espíritu social de la ciudad.

Durante el evento estuvieron presentes personajes representativos del Cuerpo de Bomberos, como Santaclós Bombero y Bombocán, quienes animaron la ceremonia y reforzaron el carácter festivo del arranque de campaña. También participaron la síndica Ana Carmen Estrada García; la coordinadora de la Comisión de Ecología, Fernanda Ávalos; y el coordinador general de Seguridad Vial, Arturo Rivera.

Finalmente, se anunció que del 11 al 14 de diciembre, los locutores Román Vázquez y Shaon Ortiz se sumarán a la colecta con la dinámica “Con un regalo de altura”, permaneciendo durante cuatro días a 40 metros del suelo para incentivar la donación de juguetes por parte de la ciudadanía, reforzando así el llamado colectivo a unirse a esta noble causa navideña.

