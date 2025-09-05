En Juárez se trabaja para tener una ciudad con mayor paz: Pérez Cuéllar

Publicidad - LB2 -

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar presidió este día la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde dijo que se seguirá trabajando en acciones y obras que ayuden a tener una mejor ciudad.

Ciudad Juárez, Chih .- Al tener un encuentro con los medios de comunicación, dijo que las autoridades de la mesa tendrán encuentros para revisar las acciones contra la delincuencia para mejorar las estrategias y dar resultados positivos.

En lo que respecta al Gobierno Municipal, afirmó, se seguirá trabajando para que los hechos violentos disminuyan, se hará obra pública, se apoyará en la educación y mejorar el Presupuesto Participativo, todo ello para mejorar la ciudad y su tejido social.

Durante la reunión, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que se logró la detención de 143 personas por delitos de fuero común y seis por el federal, además de asegurar siete armas cortas.

Además de que se logró la detención de siete personas por delitos de narcomenudeo y se aseguraron 69 dosis de droga.

El director de Protección Civil, Sergio Rodríguez informó que elementos del Departamento de Bomberos atendieron 239 y por Rescate 130.

La Coordinación de Seguridad Vial informó que las faltas más recurrentes por los guiadores son no respetar semáforos en luz roja, exceso de seguridad, no respetar el alto gráfico y utilizar el teléfono celular mientras se conduce.

El titular de la Dirección de Justicia Cívica, Jorge Salomé Bissuet Galarza, informó que en la pasada semana tuvieron 176 audiencias, la mayoría de ellas se presentaron en la Estación Riberas, de ahí en El Cerecito, Vialidad y por último el Distrito Centro.

En esta reunión también se contó con personal del Instituto Municipal de las Mujeres, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, la Agencia Estatal de investigaciones, Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Secretaría del Bienestar.

