octubre 12, 2025
    octubre 12, 2025 | 21:25
    Emiten alerta por lluvias y tormentas aisladas en Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Dirección General de Protección Civil emitió un aviso meteorológico informativo por la continuidad de condiciones inestables en la región, con vigencia hasta las 6:00 de la mañana del martes 14 de octubre.

    Ciudad Juárez, Chih .- Durante las últimas horas, se han registrado tormentas aisladas en distintos sectores del municipio, fenómeno que ha generado encharcamientos y riesgo de inundaciones en zonas susceptibles, así como incremento temporal en los niveles de arroyos y del río Bravo.

    El tránsito de nubosidad se mantiene con desplazamiento de suroeste a noreste, mientras que la captación pluvial presenta variaciones que van de 1 a 8 milímetros, dependiendo de la intensidad y ubicación de los núcleos de tormenta.

    De acuerdo con el pronóstico, las lluvias podrían continuar de ligera a moderada intensidad, sin descartar episodios puntuales de mayor fuerza acompañados de descargas eléctricas, ráfagas de viento o caída de granizo.

    Protección Civil recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos y pronósticos meteorológicos actualizados, así como evitar cruzar arroyos o vialidades con acumulación de agua.

    Entre los riesgos asociados al desarrollo de tormentas se encuentran inundaciones rápidas, incremento en el cauce de ríos y arroyos, descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo.

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

