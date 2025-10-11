Emiten alerta por lluvias y tormentas aisladas en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La Dirección General de Protección Civil emitió un aviso meteorológico informativo por la continuidad de condiciones inestables en la región, con vigencia hasta las 6:00 de la mañana del martes 14 de octubre.

Ciudad Juárez, Chih .- Durante las últimas horas, se han registrado tormentas aisladas en distintos sectores del municipio, fenómeno que ha generado encharcamientos y riesgo de inundaciones en zonas susceptibles, así como incremento temporal en los niveles de arroyos y del río Bravo.

El tránsito de nubosidad se mantiene con desplazamiento de suroeste a noreste, mientras que la captación pluvial presenta variaciones que van de 1 a 8 milímetros, dependiendo de la intensidad y ubicación de los núcleos de tormenta.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias podrían continuar de ligera a moderada intensidad, sin descartar episodios puntuales de mayor fuerza acompañados de descargas eléctricas, ráfagas de viento o caída de granizo.

Protección Civil recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos y pronósticos meteorológicos actualizados, así como evitar cruzar arroyos o vialidades con acumulación de agua.

Entre los riesgos asociados al desarrollo de tormentas se encuentran inundaciones rápidas, incremento en el cauce de ríos y arroyos, descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.