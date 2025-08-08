Movil - LB1 -
    Emiten alerta por altas temperaturas; habilitan 28 centros de enfriamiento

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Dirección General de Protección Civil emitió una alerta por altas temperaturas para este fin de semana, con máximas de 39 °C hoy viernes y el sábado, y 37 °C el domingo.

    Ciudad Juárez, Chih .- Se prevé cielo mayormente soleado, vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 32 kilómetros por hora y baja probabilidad de lluvia, excepto el domingo, cuando aumentará hasta un 30 por ciento, dijo el titular de la dependencia, Sergio Rodríguez.

    Recomendó extremar precauciones ante el riesgo de golpe de calor, especialmente en niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Este padecimiento puede provocar dolor de cabeza intenso, piel caliente o enrojecida, respiración acelerada, pulso rápido, mareo, confusión, náuseas, vómito y en casos graves, pérdida de conciencia.

    Las recomendaciones para prevenirlo, dijo el funcionario, incluyen mantenerse hidratado, usar ropa ligera y protección como gorra o sombrero, evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, permanecer en lugares frescos o ventilados y no dejar a niños o mascotas dentro de vehículos cerrados.

    Rodríguez sugirió que en caso de golpe de calor, se debe llamar de inmediato al teléfono de emergencia 911, trasladar a la persona a un lugar fresco, retirar el exceso de ropa, aplicar paños fríos, ventilarla y ofrecer agua únicamente si está consciente.

    Indicó que para apoyar a la población se han habilitado 28 Centros Comunitarios como puntos de enfriamiento en distintas colonias de la ciudad, donde las personas pueden resguardarse del calor extremo.

