Emite SSPM recomendaciones de seguridad para el Buen Fin en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La Policía Municipal implementará operativos en centros comerciales, bancos y zonas de alto flujo para prevenir delitos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ante la cercanía del programa comercial Buen Fin 2025, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) anunció la implementación de un operativo especial de vigilancia y prevención del delito, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la ciudadanía durante esta temporada de alta actividad económica en la ciudad.

Como parte de la estrategia de seguridad, elementos de la Policía Municipal se desplegarán en centros comerciales, sucursales bancarias, cajeros automáticos y zonas de gran afluencia, a fin de disuadir conductas delictivas y atender de forma inmediata cualquier situación que ponga en riesgo a los compradores.

- Publicidad - HP1

La SSPM exhortó a la población a seguir una serie de recomendaciones para prevenir robos, fraudes y otros delitos durante sus compras o transacciones, tanto en espacios físicos como en plataformas digitales.

Entre las principales sugerencias destacan:

Evitar portar grandes cantidades de dinero en efectivo.

Utilizar cajeros automáticos solo de día y en lugares concurridos.

No aceptar ayuda de desconocidos al momento de realizar retiros.

Acudir acompañado o solicitar apoyo policial en caso de realizar movimientos bancarios significativos.

En lo que respecta a compras en tiendas físicas, se recomienda:

Mantener las pertenencias siempre a la vista y bajo resguardo.

No dejar objetos de valor dentro del vehículo, especialmente a la vista.

Estacionarse en zonas iluminadas y con vigilancia.

Reportar de inmediato cualquier conducta sospechosa a los oficiales cercanos.

Para compras en línea, la corporación recordó:

Verificar que el sitio web sea seguro, con dirección que inicie con “https://” y cuente con el ícono de candado.

y cuente con el No compartir datos personales o bancarios por redes sociales ni en enlaces de origen desconocido.

por redes sociales ni en enlaces de origen desconocido. Desconfiar de promociones con precios excesivamente bajos, ya que podrían tratarse de fraudes.

La SSPM reiteró que este operativo forma parte del compromiso institucional por mantener un entorno seguro y ordenado durante el Buen Fin, mediante un trabajo coordinado con otras corporaciones de seguridad y la participación activa de la ciudadanía.

El operativo estará activo durante toda la duración del Buen Fin, e incluirá patrullajes, vigilancia a pie, monitoreo por cámaras y atención inmediata a reportes ciudadanos. Se invita a la población a utilizar los canales oficiales para reportar cualquier incidente y contribuir así a que esta jornada de compras se desarrolle con tranquilidad para todos los juarenses.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.