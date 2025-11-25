Emite Seguridad Vial recomendaciones por cierre temporal en la calle Paseo del Sur

Publicidad - LB2 -

El tramo permanecerá cerrado por dos meses debido a obras de rehabilitación asfáltica.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial informó que, a partir de este miércoles 26 de noviembre, la calle Paseo del Sur permanecerá cerrada a la circulación vehicular en el tramo que va desde la calle Refugio de la Libertad hasta el bulevar Independencia, debido a trabajos de reposición de la carpeta asfáltica.

Las labores, que forman parte del programa de rehabilitación vial impulsado por el Gobierno Municipal, se extenderán por un periodo estimado de dos meses, con el objetivo de mejorar las condiciones de rodamiento, optimizar el flujo vehicular y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas que diariamente transitan por esta zona del suroriente de la ciudad.

Para evitar contratiempos, la corporación recomienda a las y los conductores planear con anticipación sus recorridos y utilizar las siguientes rutas alternas:

Desde el bulevar Manuel Talamás Camandari, incorporarse a Refugio de la Libertad y continuar por Paseo del Sur en los tramos habilitados.

Circular por bulevar Independencia hasta llegar a la calle Mar de Plata, y desde ahí reincorporarse a Refugio de la Libertad o continuar sobre la misma calle.

Otra opción es tomar la calle Ibarrola, también conectada al bulevar Independencia, como vía alternativa para desplazarse dentro del sector.

La dependencia exhortó a los automovilistas a respetar la señalización vial colocada en la zona, seguir las instrucciones del personal de tránsito y conducir con precaución y cortesía para evitar accidentes y congestionamientos.

Las obras de rehabilitación en Paseo del Sur forman parte de un conjunto de intervenciones viales que se llevan a cabo en distintos puntos de Ciudad Juárez, orientadas a mejorar la infraestructura urbana y reducir los riesgos asociados al deterioro del pavimento.

Seguridad Vial reiteró su compromiso de trabajar “Por una mejor cultura vial”, haciendo énfasis en la prevención de incidentes, el fomento a la conciencia ciudadana y la responsabilidad al conducir, especialmente durante la temporada invernal, cuando el tránsito suele intensificarse.

Se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales del municipio para conocer los avances de la obra y posibles cambios en la vialidad conforme progresen los trabajos.

