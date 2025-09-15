Movil - LB1 -
    
    Emite Protección Civil recomendaciones para las Fiestas Patrias en Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con motivo de las celebraciones del Grito de Independencia, la Dirección General de Protección Civil de Ciudad Juárez emitió una serie de recomendaciones para que las familias disfruten de las Fiestas Patrias de manera segura.

    Ciudad Juárez, Chih .- La dependencia exhorta a la comunidad a planear con anticipación su asistencia a los eventos, identificando rutas de acceso, estacionamientos y puntos de reunión en caso de emergencia. También se pide ubicar las salidas de emergencia y atender siempre las indicaciones de las autoridades.

    Uno de los llamados más importantes es evitar el uso y compra de pirotecnia, ya que su manejo inadecuado puede provocar incendios, quemaduras y accidentes graves. Asimismo, en caso de asistir con niñas, niños o adultos mayores, se recomienda mantenerlos siempre de la mano y establecer un punto de encuentro en caso de extravío.

    Protección Civil subraya la importancia de mantenerse hidratado durante las celebraciones y respetar los cierres viales, utilizando únicamente los cruces peatonales designados. De igual forma, pide no obstruir las rutas de evacuación ni accesos de emergencia, dejando libres los espacios destinados a unidades de auxilio.

    En caso de detectar alguna situación de riesgo, como incendios, estructuras inestables o personas extraviadas, se solicita reportar de inmediato a los elementos de seguridad. Además, la ciudadanía debe atender los avisos meteorológicos y, en caso de lluvias intensas o fuertes vientos, resguardarse en lugares seguros y seguir las indicaciones oficiales.

    Estas medidas buscan garantizar la seguridad de los juarenses y visitantes durante los festejos patrios, promoviendo una convivencia familiar responsable y libre de incidentes.

