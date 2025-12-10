Emite Protección Civil recomendaciones para celebraciones del 12 de diciembre

Publicidad - LB2 -

Piden evitar pirotecnia, abrigarse bien y extremar cuidados con niñas y niños durante las peregrinaciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con motivo de las festividades religiosas del 11 y 12 de diciembre en honor a la Virgen de Guadalupe, la Dirección General de Protección Civil del Municipio emitió una serie de recomendaciones dirigidas a quienes participarán en peregrinaciones y actividades en espacios públicos, especialmente en el Centro Histórico, donde se espera una alta concentración de feligreses.

La dependencia exhortó a la población a tomar precauciones ante las bajas temperaturas pronosticadas para ambos días, haciendo un llamado especial a vestir con ropa abrigadora, cubrir bien a niñas, niños y personas adultas mayores, y evitar la exposición prolongada al frío para prevenir enfermedades respiratorias.

Uno de los puntos enfatizados por Protección Civil fue la prohibición del uso de artefactos pirotécnicos, por los riesgos que implican en cuanto a quemaduras, posibles incendios y afectaciones al medio ambiente. Las autoridades recordaron que su uso no está permitido en espacios públicos, y pidieron a la ciudadanía abstenerse de comprarlos o manipularlos.

Para quienes asistan a las celebraciones religiosas en el primer cuadro de la ciudad, se recomienda llegar con tiempo suficiente para evitar aglomeraciones y problemas de acceso, ya que se prevé una gran afluencia de visitantes que podría generar demoras tanto para automovilistas como para peatones.

Las autoridades también señalaron que los servicios de emergencia estarán activos durante toda la jornada y recordaron que cualquier situación de riesgo puede ser reportada al número 911, donde personal de auxilio se encuentra disponible las 24 horas del día para atender emergencias.

Finalmente, Protección Civil reiteró su compromiso de trabajar en coordinación con otras dependencias municipales, cuerpos de seguridad y agrupaciones ciudadanas para garantizar que las festividades guadalupanas se desarrollen en un entorno seguro, ordenado y con pleno respeto a las medidas preventivas necesarias en esta temporada invernal.

