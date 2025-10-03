Emite Protección Civil recomendaciones ante casos de incendios vehiculares

La Dirección General de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía luego de registrarse casos recientes de vehículos incendiados en distintos puntos de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih .- El director de la dependencia, Sergio Rodríguez, señaló que en las investigaciones preliminares realizadas por el personal, se ha detectado como común denominador que muchos de los automóviles afectados habían sido sometidos a reparaciones días o semanas antes de los incidentes.

En otros casos, los propietarios reconocieron que sus vehículos presentaban fallas mecánicas que no fueron atendidas oportunamente.

- Publicidad - HP1

Por este motivo, el funcionario exhortó a la población a llevar sus automóviles con personal especializado que garantice un trabajo adecuado y brinde certeza en las reparaciones.

“Es fundamental que la ciudadanía exija garantía en los servicios, de manera que exista un respaldo en caso de presentarse algún problema y se reduzca el riesgo de siniestros mayores”, indicó el titular de Protección Civil.

Asimismo, reiteró que la prevención es la mejor herramienta para evitar emergencias, por lo que instó a mantener un monitoreo constante del estado mecánico de los vehículos y acudir de inmediato a talleres certificados en caso de detectar cualquier falla.