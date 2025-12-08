Emite Protección Civil alerta preventiva por bajas temperaturas en Juárez

Publicidad - LB2 -

La mínima estimada será de 2°C; el llamado es a extremar precauciones durante la noche y madrugada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ante el pronóstico de un marcado descenso térmico para la noche de este lunes y la madrugada del martes, la Dirección General de Protección Civil del Municipio emitió una alerta preventiva por bajas temperaturas, la cual permanecerá vigente hasta las 10:00 de la mañana del 9 de diciembre.

Según los reportes meteorológicos actualizados, se prevé que las temperaturas comiencen a descender gradualmente a partir de las 5:00 de la tarde, alcanzando su punto más bajo alrededor de las 5:00 de la mañana del martes. La temperatura mínima estimada será de aproximadamente 2 grados Celsius, con sensación térmica similar o incluso menor, especialmente en zonas altas o alejadas del centro urbano.

La autoridad municipal exhortó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas, como abrigarse adecuadamente y evitar cambios bruscos de temperatura, sobre todo en grupos vulnerables como niñas, niños, personas mayores, así como trabajadores y personas en situación de calle que permanecen al aire libre durante la noche.

Asimismo, se reiteró la importancia de revisar instalaciones de gas y calefactores, evitar el uso de anafres dentro de los hogares y asegurar la ventilación adecuada si se utilizan calentadores de combustión. En temporadas de frío extremo, uno de los mayores riesgos son los accidentes por intoxicación con monóxido de carbono.

Protección Civil recordó que en casos de emergencia o detección de personas expuestas al frío sin resguardo, la población puede comunicarse al 911 o al número de emergencia municipal, para canalizar el apoyo correspondiente a través del Operativo Invierno Seguro, que contempla traslados a albergues temporales y atención médica básica.

La dependencia se mantiene en vigilancia permanente del comportamiento del clima y actualizará la información en caso de que se intensifique el frente frío que afecta la región. También recomendó a la comunidad seguir los canales oficiales del Gobierno Municipal para estar informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

