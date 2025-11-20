Emite Protección Civil advertencia por vientos fuertes y descenso de temperatura en Juárez

Publicidad - LB2 -

Las condiciones climáticas se mantendrán hasta la mañana del viernes 21 de noviembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio emitió dos advertencias preventivas activas por condiciones climáticas adversas, debido a la presencia de vientos fuertes y un marcado descenso en la temperatura que se prolongarán hasta la mañana del viernes 21 de noviembre. Las autoridades exhortaron a la población a tomar medidas de precaución ante las bajas temperaturas y los cambios bruscos en el clima.

La primera advertencia, relacionada con la intensidad del viento, estará vigente hasta las 8:00 de la noche de este jueves. Se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, especialmente en zonas elevadas o con menor densidad urbana, donde las corrientes de aire suelen intensificarse. Protección Civil alertó que estas condiciones podrían afectar la movilidad, provocar tolvaneras o levantar objetos ligeros mal asegurados.

La segunda advertencia preventiva corresponde al descenso de temperatura, que se mantendrá activa hasta las 11:00 de la mañana del viernes. De acuerdo con el pronóstico, se espera que el termómetro registre valores cercanos a los 5 grados centígrados durante la madrugada, aunque en áreas alejadas o más altas del municipio las temperaturas podrían ser aún menores.

El punto más frío se prevé entre las 4:00 y 6:00 de la mañana, con una sensación térmica inferior debido al efecto combinado del viento y la humedad ambiental. Las autoridades indicaron que estas condiciones podrían representar un riesgo para grupos vulnerables, como personas mayores, niños y quienes se ven obligados a pasar tiempo al aire libre durante la noche.

Ante este panorama, Protección Civil recomienda utilizar abrigo ligero pero eficiente, evitar exposiciones prolongadas al frío, proteger adecuadamente a mascotas, y asegurar techos, láminas o estructuras que puedan desprenderse por el viento. También se pidió a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y reportar cualquier situación de emergencia al número 911.

La dependencia reiteró que se encuentra en monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y en coordinación con otras áreas municipales para atender cualquier eventualidad que pueda surgir por estas variaciones del clima.

