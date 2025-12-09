Embellecen parque Benemérito de las Américas con arte urbano y acciones comunitarias

Publicidad - LB2 -

El espacio público fue intervenido como parte del programa federal Cultura por la Paz, con murales y jornadas de limpieza.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El parque Benemérito de las Américas, ubicado en el fraccionamiento Infonavit Casas Grandes, fue objeto de una intervención artística y de limpieza como parte del programa federal Cultura por la Paz, que busca prevenir la violencia y fomentar la cohesión social mediante actividades culturales, deportivas y servicios comunitarios gratuitos.

La Dirección de Centros Comunitarios del municipio se sumó a esta iniciativa impulsada por el Gobierno Federal, realizando labores de mantenimiento en el parque y promoviendo el arte urbano como herramienta para dignificar espacios públicos. Luis Fernando Rodríguez Giner, titular de la dependencia, informó que la participación ciudadana y el talento local fueron claves para esta acción.

En el corazón de la intervención destaca el trabajo del artista urbano juarense conocido como “Bichos”, quien transformó los muros del parque con coloridos murales inspirados en insectos y elementos naturales. Sus obras, ya visibles en varios puntos de Ciudad Juárez, buscan conectar a las comunidades con su entorno y fomentar el respeto hacia los espacios que comparten.

“Bichos fue quien se encargó de embellecer el lugar con su obra plasmada en los muros del parque, dándole una mejor vista y realzando el entorno para beneficio de la comunidad”, explicó Rodríguez Giner. Además de la intervención artística, se realizaron labores de limpieza general y mantenimiento, como parte del compromiso de mejorar las condiciones de convivencia en zonas urbanas con alta densidad poblacional.

El rescate del parque se enmarca en una estrategia más amplia que incluye servicios médicos, legales y culturales ofrecidos de manera gratuita, con el objetivo de fortalecer el tejido social desde lo comunitario. Este modelo busca no solo embellecer espacios, sino también empoderar a los habitantes para que se apropien de ellos y los mantengan activos.

Durante el evento, el secretario técnico de la Mesa para la Construcción de la Paz en la Secretaría de Gobernación, Alejandro Loaeza, reconoció la labor del artista y del gobierno municipal por su participación en esta cruzada por entornos más seguros. “Este tipo de acciones generan comunidad y reafirman que el arte y la cultura también son formas de prevención”, expresó.

La intervención en el parque Benemérito de las Américas forma parte de una serie de actividades que continuarán desplegándose en distintas colonias de Ciudad Juárez, como parte de los esfuerzos conjuntos entre el municipio, el Gobierno Federal y actores locales para construir paz desde lo cotidiano.

