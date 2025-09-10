Elige el cabildo en pleno a Eduardo Borunda Cronista de la Ciudad

Publicidad - LB2 -

Promoverá regidor Jorge Marcial Bueno salario digno y recursos para que esta dependencia tenga lo necesario para el desempeño de sus funciones.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El Cabildo en pleno eligió a José Eduardo Borunda Escobedo como Cronista de la Ciudad, en sustitución de Cecilia Castañeda, quien lamentablemente falleció en diciembre de 2024.

Humberto Hernández García, José Eduardo Borunda Escobedo y Jorge Arturo Cruz Espinoza, fueron los seleccionados de una participación de 13 aspirantes, y los tres nombres fueron llevados a votación ante la sesión de cabildo desarrollada hoy en la Unidad Administrativa Municipal.

José Eduardo Borunda obtuvo 21 de los 22 votos, lo que le dio el triunfo por unanimidad, y ante el cabildo en pleno juró desempeñar con honestidad el puesto.

Por separado, el regidor Jorge Bueno, miembro de la Comisión de Monumentos y Nomenclatura, dijo que solicitará para el flamante Cronista de la Ciudad un espacio digno, y los recursos que le permitan contratar al menos a dos personas para desempeñar eficazmente su tarea.

“Debemos dignificar el trabajo del cronista de la Ciudad, y entre otras cosas, otorgarle un salario digno y los recursos que le permitan desempeñar eficazmente su trabajo”, dijo el regidor.

Agregó que la solicitud se hará a nombre de la comisión que encabeza, y que posiblemente para la próxima sesión de cabildo ya se tenga una respuesta de la tesorera.

¿Quién es José Eduardo Borunda Escobedo?

Nacido el 11 de octubre de 1967 en Chihuahua, José Eduardo Borunda Escobedo es un académico y profesionista formado en las ciencias sociales.

Obtuvo su doctorado en Ciencias Sociales en El Colegio de la Frontera Norte, y cuenta con una maestría en Administración y una licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Su trayectoria académica incluye más de dos décadas como profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2008, especializado en cultura política, estudios electorales y comunicación política.

Borunda Escobedo fue director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH de 2005 a 2010; también fungió como asesor de la Presidencia Municipal de Juárez y como Consejero Presidente de la Asamblea Municipal del Instituto Estatal Electoral (IEE) en 2016.

Fue presidente de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez (APCJ) para el periodo de 2023-2025, y actualmente fue reelegido para un segundo periodo de 2025-2027.

