El talento musical está listo para acompañar el Gran Desfile Conmemorativo 2025

Artistas locales animarán las estaciones del Juárez Bus durante el desfile del 14 de diciembre por el 366 aniversario de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Todo está listo para que el próximo domingo 14 de diciembre los juarenses vivan una jornada llena de música, color y tradición con la cuarta edición del Gran Desfile Conmemorativo, evento que este año celebra el 366 aniversario de la fundación de Ciudad Juárez. Como parte de las actividades previstas, artistas y DJs locales amenizarán la espera en diferentes estaciones del Juárez Bus, a lo largo del bulevar Zaragoza.

El desfile comenzará a las 12:30 del mediodía desde la calle Durango, pero desde las 11:00 de la mañana las estaciones de música estarán activas para recibir al público con presentaciones en vivo, mezclas, animación y sorpresas. La propuesta busca no solo mantener el ambiente festivo, sino también fortalecer el sentido de identidad local y la convivencia comunitaria en un espacio seguro y familiar.

En la estación de la calle Juana Pavón estará a cargo de la música el reconocido Dj Fito, mientras que en la calle Oaxaca se presentará Dj Chico. Más adelante, en la estación de Babícora, los asistentes podrán disfrutar de las mezclas de Dj Román Loya y del espectáculo de Glowbiro Jr. Show. La estación ubicada en avenida De las Torres 1 contará con Dj Casper y Danny García, y en la parada de Hiedra participarán Dj Town, Dj Tavo Vargas, Lalo Mix y el colectivo Chicken Family.

El cierre musical será en la estación Toronja Roja, donde el talento se eleva con las mezclas de Dj Lee y las interpretaciones en vivo de Paola Marín, Yesika Minor y Gerardo Fierro, acompañados por el Mariachi Juvenil de la Ciudad, en una fusión entre tradición y modernidad que promete emocionar al público de todas las edades.

Además de los artistas, locutores de distintas estaciones de radio locales participarán como anfitriones y animadores en las diferentes paradas, creando un ambiente de fiesta que incluirá obsequios, dinámicas y momentos interactivos con el público.

El evento es organizado por el Gobierno Municipal con el objetivo de conmemorar un año más de historia fronteriza, destacando la riqueza cultural y el dinamismo social que caracteriza a Ciudad Juárez. En sus ediciones anteriores, el Gran Desfile Conmemorativo ha logrado reunir a miles de familias juarenses en un recorrido que celebra la identidad y el orgullo de la ciudad.

Las autoridades municipales invitan a la ciudadanía a elegir la estación musical más cercana a su ubicación y sumarse a esta jornada festiva. Con un enfoque familiar, el desfile 2025 busca ofrecer una experiencia segura, divertida y representativa de los valores que han forjado a la comunidad juarense a lo largo de más de tres siglos y medio de historia.

