EL CLIMA en Ciudad Juárez: Tarde nublada, con temperaturas frescas y calidad del aire comprometida

Condiciones secas, cielo mayormente despejado durante la semana y alerta por calidad del aire moderada a mala.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Este sábado 13 de diciembre, Ciudad Juárez registra un clima fresco con cielo mayormente nublado y una temperatura actual de 16 °C, sensación térmica de 14 °C debido al viento constante del oeste a 8 km/h, con ráfagas alcanzando los 15 km/h. Aunque no se esperan precipitaciones, la visibilidad es excelente, superando los 40 kilómetros, y la humedad relativa se mantiene baja en 28 %, lo que favorece una atmósfera seca típica de la región en esta época del año.

El pronóstico extendido para los próximos días muestra un patrón estable con temperaturas máximas que oscilarán entre los 16 y 21 °C, mientras que las mínimas se mantendrán frías, descendiendo entre los 3 y 8 °C durante las noches. El cielo permanecerá mayormente despejado desde el domingo en adelante, favoreciendo las actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución durante las primeras horas del día debido al descenso térmico.

En cuanto al índice de radiación ultravioleta (UV), se sitúa en nivel moderado (3), por lo que se sugiere utilizar protección solar, especialmente entre las 11 a.m. y las 2 p.m., cuando los rayos solares alcanzan su mayor intensidad, incluso en días parcialmente nublados. La puesta del sol será a las 5:03 p.m., mientras que el amanecer está programado para las 6:57 a.m.

Uno de los temas relevantes del día es la calidad del aire. Según el mapa de monitoreo ambiental, Ciudad Juárez presenta niveles de contaminación atmosférica que van de moderados a malos, particularmente en la zona sur y suroeste, donde se alcanzan niveles preocupantes (representados en rojo). Esta situación afecta especialmente a personas con enfermedades respiratorias, niños y adultos mayores, quienes deben evitar actividades físicas al aire libre prolongadas.

Estos niveles se relacionan con la acumulación de partículas finas PM2.5 y PM10, comunes durante los meses invernales por inversiones térmicas y uso de calefacción, además de emisiones vehiculares. Se prevé que esta condición se mantenga en los próximos días, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de fuentes oficiales y evitar quemas al aire libre.

Finalmente, la presión atmosférica registrada es de 762 mmHg, considerada ligeramente alta, lo cual contribuye a la estabilidad meteorológica, pero también puede intensificar la acumulación de contaminantes cerca del suelo. Esta situación podría persistir durante el inicio de la próxima semana. No se pronostican lluvias en los próximos 10 días, lo que refuerza el ambiente seco típico del desierto, sin descartar los contrastes térmicos marcados entre el día y la noche.

Recomendaciones: Abrigarse durante la mañana y noche, evitar exposición prolongada al aire libre en zonas con mala calidad del aire, y mantenerse hidratado para contrarrestar la baja humedad relativa.

