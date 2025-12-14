Movil - LB1A -
    diciembre 14, 2025 | 8:25
    EL CLIMA en Ciudad Juárez: Soleado con ambiente fresco y viento moderado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    Jornada con cielo despejado, temperatura máxima cercana a 16 °C, viento con rachas y calidad del aire aceptable en la ciudad.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Este domingo, Ciudad Juárez registra condiciones meteorológicas estables, con cielo mayormente soleado desde las primeras horas del día y un ambiente fresco durante la mañana. La temperatura inició alrededor de 6 °C, con un ascenso gradual conforme avanzó el día.

    De acuerdo con el comportamiento observado, la temperatura máxima alcanzará cerca de 16 °C durante la tarde, mientras que hacia el anochecer se prevé un descenso paulatino hasta valores cercanos a 9–10 °C, manteniendo una sensación térmica ligeramente menor debido al viento.

    El viento se presenta de ligero a moderado, con una velocidad promedio cercana a 15 km/h y rachas de hasta 28 km/h, con dirección predominante del este-sureste. Estas condiciones pueden generar una percepción térmica más fría, especialmente en zonas abiertas y durante las primeras horas del día.

    En cuanto a la calidad del aire, los registros indican un nivel aceptable, mejor que el observado el día previo a la misma hora. Este escenario es favorable para actividades cotidianas al aire libre, sin impactos significativos previstos para la población en general.

    No se esperan precipitaciones para hoy ni en los próximos días, y la visibilidad se mantiene alta, cercana a 28 kilómetros, lo que favorece la movilidad urbana y regional. El índice UV se mantiene bajo, con valores cercanos a 0, aunque se recomienda precaución durante el periodo de mayor radiación solar al mediodía.

    Estas condiciones son consistentes con el patrón típico de la temporada, caracterizado por días soleados, baja humedad y presencia intermitente de viento en la región fronteriza.

    Con información de servicios meteorológicos y plataformas de monitoreo atmosférico.

