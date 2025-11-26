EE. UU. insiste en que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944

Publicidad - LB2 -

Washington exige acciones inmediatas para reducir déficit y garantizar el abasto a usuarios de Texas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En una nota de prensa emitida este 25 de noviembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró su exigencia al Gobierno de México para que cumpla con los compromisos establecidos en el Tratado de Aguas de 1944, en particular respecto al suministro de agua del Río Bravo. La administración del presidente Donald Trump sostuvo una reunión de alto nivel con funcionarios mexicanos para exigir medidas concretas que garanticen la entrega pendiente de volúmenes hídricos, ante un déficit que afecta de manera directa a agricultores y usuarios del estado de Texas.

Según la declaración oficial, aunque México ha aumentado sus entregas de agua en el último año más que en todo el periodo 2016–2020, el país vecino aún mantiene un déficit estimado en 865 mil acres-pies en el actual ciclo quinquenal (2020–2025), lo que ha generado pérdidas millonarias para el sector agrícola texano. Funcionarios estadounidenses afirmaron que la falta de cumplimiento por parte de México ha contribuido a una escasez severa en regiones del sur de Texas, donde agricultores reportan afectaciones económicas por cientos de millones de dólares.

La reunión contó con la participación del Departamento de Estado, el Departamento de Agricultura y la sección estadounidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), que coordina la aplicación binacional del tratado. Durante el encuentro, se solicitó a México entregar información adicional sobre sus disponibilidades hídricas y establecer un plan confiable para garantizar los volúmenes requeridos tanto en el ciclo vigente como en el siguiente, que iniciará en 2025.

El comunicado subraya que el presidente Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, han sido enfáticos en que no se permitirá un nuevo incumplimiento del tratado y que el gobierno estadounidense se reserva la posibilidad de evaluar “todas las opciones disponibles” para asegurar el cumplimiento, aunque insiste en mantener la vía diplomática como canal principal de resolución.

El Tratado de Aguas de 1944 establece que México debe entregar a Estados Unidos un promedio de 350 mil acres-pies por año desde la cuenca del Río Bravo, lo cual se mide en ciclos de cinco años. A cambio, Estados Unidos entrega a México agua del Río Colorado. En años recientes, el cumplimiento del lado mexicano ha sido objeto de controversia, particularmente en estados fronterizos como Chihuahua, donde productores y autoridades han expresado preocupaciones sobre los efectos internos que genera liberar volúmenes en favor de Estados Unidos en contextos de sequía.

El tema ha provocado tensiones políticas y sociales, especialmente en el ciclo 2015–2020, cuando se registraron protestas y bloqueos de presas en la región centro-sur de Chihuahua. Las autoridades mexicanas han argumentado que los compromisos se cumplen al cierre de cada ciclo y que existen mecanismos técnicos y diplomáticos establecidos por la CILA para resolver controversias, sin afectar de manera desproporcionada a comunidades locales.

Hasta el momento, el Gobierno de México no ha emitido una respuesta oficial al pronunciamiento del Departamento de Estado. Sin embargo, se prevé que en las próximas semanas continúen las reuniones técnicas entre ambas secciones de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, con miras a establecer un cronograma que permita saldar el déficit antes del cierre del ciclo actual, en octubre de 2025.

La gestión del agua en la frontera norte continuará siendo un tema delicado, donde se entrelazan la diplomacia bilateral, la presión de los sectores agrícolas y las necesidades hídricas de las regiones mexicanas afectadas por la variabilidad climática y la sobreexplotación de recursos.