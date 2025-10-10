Donan organizadores del Border Wine Fest árboles para El Chamizal

Publicidad - LB2 -

Con el propósito de resarcir los daños ocasionados por un incidente ocurrido durante el Border Wine Fest y como parte de su compromiso ambiental con el Parque El Chamizal, los organizadores del evento entregaron este día 15 árboles a la Dirección de Parques y Jardines.

Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, explicó que durante la inauguración del evento se presentó un conato de incendio que afectó a un árbol, luego de que una chispa de fuego alcanzara una rama seca.

El árbol no se encontraba seco, pero una chispa pegó en una ramita seca y eso provocó el fuego; afortunadamente se atendió de inmediato, mencionó.

Detalló que los árboles entregados -entre mezquites y huizaches de más de tres años de edad- serán destinados al área del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, donde actualmente se realiza una labor de saneamiento.

Está en proceso el establecimiento de la zona de restauración ecológica, la normativa y el arbolado; estos ejemplares forman parte de la paleta vegetal prevista para ese fin, explicó Zamarrón Saldaña.

Agregó que el árbol afectado será sometido a una poda drástica, ya que el fuego no lo consumió por completo. Además, los nuevos ejemplares permanecerán temporalmente en el Vivero Municipal, en lo que transcurre la temporada invernal.

Por su parte, Leonel Rodríguez, integrante del equipo organizador del evento, señaló que son un grupo socialmente responsable, comprometido con la comunidad y las autoridades.

El coordinador general de Comunicación Social, Carlos Israel Nájera Payán, destacó la disposición mostrada por los organizadores para cumplir con las sanciones y la reposición del árbol afectado.

Explicó que tenían un plazo de 60 días para dar respuesta y en menos de una semana atendieron el tema, liquidando las multas impuestas por la Dirección General de Protección Civil y la donación de árboles correspondiente, lo que representa una muestra de responsabilidad y de atención inmediata.

Nájera Payán recordó que, por instrucción del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, ya no se permitirá el uso de fuegos pirotécnicos dentro del área de El Chamizal, con el fin de proteger la integridad de sus árboles y el entorno natural.

El día del evento, el fuego fue controlado en menos de 2 minutos gracias a la reacción de los organizadores, quienes contaban con más de 40 extintores, además del apoyo inmediato del Heroico Cuerpo de Bomberos, evitando con ello mayores afectaciones.

