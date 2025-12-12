Dona Tecnológico de Monterrey equipo de cómputo al Centro Comunitario Terrenos Nacionales

Publicidad - LB2 -

Voluntariado universitario también rehabilitó espacios y áreas recreativas del centro.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de su programa Voluntario Tec, el Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad Juárez, realizó la rehabilitación integral del Centro Comunitario Terrenos Nacionales, además de donar equipo de cómputo y un proyector para fortalecer las actividades educativas y recreativas que se desarrollan en este espacio al sur de la ciudad.

Durante el evento de entrega, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar agradeció a la institución por el compromiso mostrado con la comunidad y celebró el impacto positivo de esta colaboración. “Me da mucho gusto que una institución educativa como el Tec de Monterrey, una institución privada, se acerque a la comunidad y participe activamente en su transformación”, expresó el alcalde, quien también deseó felices fiestas a los presentes.

- Publicidad - HP1

El edil recordó que esta colaboración lleva más de un año en planeación y gestión conjunta, y subrayó que la rehabilitación del centro beneficiará directamente a las familias de la zona, quienes utilizan este espacio para actividades deportivas, culturales, educativas y de convivencia social.

Por parte del Tecnológico de Monterrey, la directora general del campus, Judith Soto Moreno, explicó que en esta edición del programa Voluntario Tec 2025, participaron 90 personas, entre estudiantes y personal docente y administrativo. “Se pintó la recepción, el salón de artes, el área de cómputo, el área de juegos; se rehabilitaron los tableros de basquetbol y las mesitas del área recreativa”, detalló.

Además, Soto Moreno entregó formalmente 20 computadoras y un proyector, dirigidos a mejorar las condiciones del aula de cómputo y facilitar el acceso a herramientas tecnológicas para los habitantes de las colonias Terrenos Nacionales y Manuel Valdez. “Estás computadoras están a su servicio, úsenlas, son para ustedes”, afirmó.

En representación de las y los vecinos, Virginia Valenzuela expresó su agradecimiento al personal del Tec de Monterrey y al Gobierno Municipal por las mejoras realizadas al centro. “Estas computadoras serán de gran utilidad para los vecinos, especialmente para niños y jóvenes que no tienen acceso a internet o equipo en casa”, señaló.

La iniciativa reafirma el enfoque de responsabilidad social universitaria del Tecnológico de Monterrey y se suma a los esfuerzos municipales para rehabilitar y activar espacios comunitarios que fomenten la participación ciudadana, la educación y la integración social en zonas de atención prioritaria de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.