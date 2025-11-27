Dona Rodeo Santa Elena 450 juguetes para campaña Santa Bombero

Publicidad - LB2 -

Los obsequios serán entregados el 24 de diciembre a niñas y niños de escasos recursos en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Un total de 450 juguetes fueron donados este jueves a la campaña Santa Bombero por parte de los organizadores del Rodeo Santa Elena, luego de la exitosa función realizada el sábado pasado en la arena del mismo nombre. La colecta solidaria fue entregada formalmente a la Dirección de Desarrollo Económico del Municipio y a la Dirección General de Protección Civil.

Durante la entrega simbólica, Tania Maldonado Garduño, directora de Desarrollo Económico, agradeció el gesto de generosidad por parte del organizador Manuel Estrada y del público asistente al evento, destacando el impacto positivo que este tipo de acciones tiene en las familias juarenses durante la temporada decembrina. “Gracias a este donativo, muchas niñas y niños podrán recibir un regalo esta Navidad. Este esfuerzo habla del compromiso social del rodeo y su comunidad”, expresó.

Por su parte, el director general de Protección Civil, Sergio Rodríguez, reconoció públicamente la colaboración del gremio del rodeo y la solidaridad mostrada por los asistentes. Señaló que estos juguetes serán entregados por el cuerpo de bomberos el próximo 24 de diciembre, como parte de una tradición que busca llevar alegría a los sectores más vulnerables de la ciudad.

Rodríguez subrayó que esta campaña no solo representa una entrega material, sino una experiencia emocional que impacta tanto a quienes reciben los juguetes como a los propios rescatistas que los reparten. “Es una satisfacción cuando uno entrega un juguete y ve la alegría que transmite un niño. Nos gustaría que los donantes pudieran acompañarnos ese día para que vivan esa emoción”, comentó.

El evento del pasado sábado, conocido como Rodeo 2025, reunió a cientos de personas en la arena Santa Elena, quienes fueron convocadas con la consigna de llevar un juguete nuevo para donar. La respuesta fue positiva, logrando reunir los 450 obsequios sin fines de lucro, que ahora formarán parte de la campaña navideña impulsada por el Gobierno Municipal a través de Protección Civil y el heroico cuerpo de bomberos.

Las autoridades agradecieron a la comunidad por continuar respaldando iniciativas que promueven valores como la solidaridad, la empatía y el compromiso colectivo. Destacaron que acciones como esta fortalecen el tejido social y mantienen viva una tradición juarense que, año con año, busca brindar un momento de felicidad a niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

El programa Santa Bombero se ha consolidado como una de las campañas sociales más representativas del municipio durante la temporada navideña, y este tipo de aportaciones reafirman el papel de la sociedad civil y del sector privado como aliados fundamentales en su continuidad.

