Distribuyen más de 150 apoyos a familias de la colonia Emiliano Zapata

Como parte de la estrategia de fortalecimiento de los Consejos Comunitarios, el Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), realizó la entrega de más de 150 apoyos en la colonia Emiliano Zapata, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias de la zona.

Ciudad Juarez, Chih .- Durante el evento, se distribuyeron 20 impermeabilizantes, 124 láminas, 7 despensas y 3 kits de siniestro, destinados a dignificar las viviendas y contribuir a la seguridad alimentaria.

La subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, Austria Galindo, subrayó que estas acciones reflejan el compromiso de la gobernadora Maru Campos con la atención de las necesidades básicas de las y los juarenses, lo que, a su vez, fortalece la cohesión social.

Asimismo, se resaltó que los Consejos Comunitarios representan un mecanismo eficaz de organización vecinal, ya que permiten a la ciudadanía establecer prioridades, gestionar recursos y participar de manera activa en la toma de decisiones para beneficio de su entorno.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de impulsar programas permanentes que fortalezcan la organización comunitaria y atiendan de manera directa las necesidades de las familias en Ciudad Juárez.

