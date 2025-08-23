Movil - LB1 -
    agosto 23, 2025 | 12:03
    Distribuye Desarrollo Social despensas y tinacos a familias de la colonia Bellavista

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Atendiendo la solicitud de los comités de vecinos de las colonias Bello Horizonte, Campesina y Morelos, se llevó a cabo la entrega de 300 despensas y 17 tinacos por parte de la Dirección General de Desarrollo Social, informó el titular de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana.

    Ciudad Juárez, Chih .- “Las y los residentes de estos sectores, de manera organizada hicieron su petición de apoyo al Gobierno Municipal, por lo que es nuestro deber atender sus necesidades y asegurarnos de que sean óptimas sus condiciones de vida”, aseguró el funcionario.

    Dijo que las despensas contienen aceite vegetal, arroz, café tostado, azúcar, harina de trigo, pastas, lata de tomate, lata de chiles, sal refinada, fécula de maíz, frijoles, lata de ensalada y concentrado de pollo.

    Nuestro objetivo es brindar los alimentos básicos a familias de bajo ingreso, personas desempleadas, así como a los distintos grupos vulnerables que habitan en el Municipio, buscando disminuir los problemas de seguridad alimentaria, agregó Vallejo Quintana.

