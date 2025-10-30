Disfrutaron juarenses el Festival de Tradición y Fantasía en el Parque Borunda

Publicidad - LB2 -

Con gran participación ciudadana y un ambiente lleno de creatividad, el Festival de Tradición y Fantasía organizado por la Academia Municipal de Arte (AMA) del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), se llevó a cabo en el Parque Borunda, como parte del programa Caravanas Culturales.





Ciudad Juárez, Chih .- Familias enteras acudieron al encuentro artístico con una expresión cultural que combinó música, talento juvenil y disfraces.

Desde las primeras horas de la tarde, el parque se llenó de colores, risas y sonidos, mientras los alumnos y alumnas de la Academia Municipal de Arte mostraban en vivo sus avances y habilidades en distintas disciplinas.

El festival contó con la participación de grupos musicales locales, cuyas presentaciones en vivo pusieron ritmo y energía al evento, animando a los asistentes a disfrutar de una jornada donde el arte y la diversión fueron los protagonistas.

Uno de los momentos más esperados fue la pasarela de disfraces, en la que niñas, niños y jóvenes lucieron atuendos inspirados en las tradiciones de temporada.

Originalidad, creatividad y entusiasmo fueron los ingredientes principales de este colorido desfile que cerró con una premiación especial a los mejores disfraces.

La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó la importancia de estos espacios que promueven la convivencia familiar y la diversidad cultural.

“Queremos que Juárez viva la cultura en cada rincón. A través del arte celebramos nuestras tradiciones y también reconocemos la riqueza de otras, como Halloween, que forman parte del intercambio cultural que nos enriquece como comunidad”, expresó la funcionaria.

El evento formó parte del programa Caravanas Culturales, iniciativa que busca llevar actividades artísticas y talleres a distintos puntos de la ciudad, acercando el arte a la ciudadanía y fortaleciendo la unión social mediante la participación comunitaria.

Con el Festival de Tradición y Fantasía, el Gobierno Municipal y el IPACULT reafirman su compromiso de fomentar el talento local y ofrecer espacios donde las familias juarenses puedan disfrutar del arte en todas sus expresiones.

