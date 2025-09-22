Disfrutaron juarenses concierto por la paz este fin de semana

Publicidad - LB2 -

El pasado fin de semana se llevó a cabo el concierto por la paz por parte de la agrupación Heart Beat Music, en el Centro Cultural Paso del Norte.

Ciudad Juárez, Chih .- El director de Atención Organizaciones Religiosas, David Medina Rodríguez, dijo que este evento se llevó a cabo en el marco de la celebración de los 5 años de la agrupación, quienes estuvieron acompañados por artistas internacionales.

El Gobierno Municipal, a través de la dependencia, apoyó en la estructuración del concierto, por lo que expresó el director que fue muy grato ver la gran participación que se tuvo ya que acudieron más de mil personas.

- Publicidad - HP1

“Se sintió un ambiente pacífico y lleno de reflexión, además se tuvo la oportunidad de celebrar junto a la organización sus 5 años de trayectoria promoviendo su mensaje de paz”, resaltó.

“Esta agrupación musical está integrada por músicos mexicoamericanos que tienen un alto sentido de pertenencia por Ciudad Juárez, y que desde la música están tratando de influenciar a las siguientes generaciones a mejorar su estilo de vida y a cambiar conductas negativas”, agregó.

Mencionó que a través de esta música y sus letras anuncian un mensaje de esperanza, amor y de fe, y este tipo de eventos son una herramienta para la pacificación de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.