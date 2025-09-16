Disfrutaron familias espectáculo de drones y pirotecnia

Posterior al Grito de Independencia que encabezó el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, las miles de familias asistentes disfrutaron de un espectáculo de drones y pirotecnia.
Ciudad Juárez, Chih .- Por medio de la tecnología, se mostró en el cielo diversas imágenes que representan a los mexicanos y mexicanas así como a los héroes y heroínas de la Independencia como José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Miguel Hidalgo.
Las luces que iluminaron el cielo se pudieron apreciar desde distintos puntos de la ciudad.
Después del show de luces los asistentes continuaron con el festejo mexicano con la presentación de Virlán García, Alta Consigna, Los Perdidos de Sinaloa y La Parranda Tour.
