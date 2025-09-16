Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 16, 2025 | 9:53
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Disfrutaron familias espectáculo de drones y pirotecnia

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Posterior al Grito de Independencia que encabezó el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, las miles de familias asistentes disfrutaron de un espectáculo de drones y pirotecnia.

    Ciudad Juárez, Chih .- Por medio de la tecnología, se mostró en el cielo diversas imágenes que representan a los mexicanos y mexicanas así como a los héroes y heroínas de la Independencia como José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Miguel Hidalgo.

    Las luces que iluminaron el cielo se pudieron apreciar desde distintos puntos de la ciudad.

    - Publicidad - HP1

    Después del show de luces los asistentes continuaron con el festejo mexicano con la presentación de Virlán García, Alta Consigna, Los Perdidos de Sinaloa y La Parranda Tour.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Cruz Pérez Cuéllar dió el Grito de Independencia ante 50 mil personas

    Con el grito de ¡Viva el heroico e indomable pueblo de Ciudad Juárez, vivan...
    Plumas

    De Charlie a Salvador

    Sin lugar a duda nos estamos dando cuenta de que vivimos en un mundo...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.