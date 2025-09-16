Disfrutaron familias espectáculo de drones y pirotecnia

Publicidad - LB2 -

Posterior al Grito de Independencia que encabezó el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, las miles de familias asistentes disfrutaron de un espectáculo de drones y pirotecnia.

Ciudad Juárez, Chih .- Por medio de la tecnología, se mostró en el cielo diversas imágenes que representan a los mexicanos y mexicanas así como a los héroes y heroínas de la Independencia como José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Miguel Hidalgo.

Las luces que iluminaron el cielo se pudieron apreciar desde distintos puntos de la ciudad.

- Publicidad - HP1

Después del show de luces los asistentes continuaron con el festejo mexicano con la presentación de Virlán García, Alta Consigna, Los Perdidos de Sinaloa y La Parranda Tour.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.