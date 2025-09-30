Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 30, 2025 | 15:33
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Disfrutaron estudiantes de la Escuela Primaria Aurelia Calderón de Escobar de Expresarte

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El arte, la cultura y el juego se hicieron presentes en la Escuela Primaria Aurelia Calderón de Escobar con la llegada del programa “Expresarte ¡es tu derecho!”, impulsado por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), que esta mañana llevó a la niñez juarense una jornada llena de talleres, dinámicas y actividades formativas.

    Ciudad Juárez, Chih .- Con el objetivo de fomentar la creatividad en los estudiantes y, al mismo tiempo, enseñarles de manera entretenida sus derechos, el programa ofreció espacios de participación activa donde las y los alumnos pudieron expresarse libremente, aprender y convivir.

    - Publicidad - HP1

    Entre las actividades realizadas se encontraron talleres de canto, creación de máscaras, alebrijes, origami, títeres de dedo, hip hop, escultura en plastilina y educación vial, además de dinámicas como cuentacuentos, juegos tradicionales y lotería sobre los derechos de los niños y niñas.

    La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que este esfuerzo busca empoderar a la niñez fronteriza: “Queremos que cada niño y niña reconozca sus derechos y descubra en el arte una herramienta para crecer con confianza y seguridad”.

    En el presídium estuvieron presentes Rubí Enríquez, Presidenta del DIF Municipal; César Díaz, director de Ecología; Karina García, directora del plantel; Guillermo Alvídrez, director de Educación; Hilda Monsiváis, representante de la UACJ; y el regidor Jorge Marcial Bueno, de la Comisión edilicia de Educación.

    El IPACULT agradece el respaldo de las dependencias municipales que hacen posible este programa: la Dirección de Ecología, el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, el DIF Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Coordinación General de Seguridad Vial y la Dirección de Educación Municipal.

    Galería

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:42:16
    ADN TV

    EL PODCAST 082 | Historia, Poder y Expansión de la Gran Logia Nacional Fraternidad Mexicana

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Nuevo episodio especial de ADN – El PodcastEn esta...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Se desmarca Presidente del Congreso de su hermano detenido por herir a abogados de César Duarte

    Fernando “El Chino” Ramírez, hermano del diputado priista Guillermo Ramírez, hirió con disparos de...
    Estado

    Sostiene Maru Campos reunión de trabajo con presidenta del TSJE

    La gobernadora Maru Campos sostuvo esta tarde en Palacio de Gobierno, una reunión de...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.