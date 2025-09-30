Disfrutaron estudiantes de la Escuela Primaria Aurelia Calderón de Escobar de Expresarte

Publicidad - LB2 -

El arte, la cultura y el juego se hicieron presentes en la Escuela Primaria Aurelia Calderón de Escobar con la llegada del programa “Expresarte ¡es tu derecho!”, impulsado por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), que esta mañana llevó a la niñez juarense una jornada llena de talleres, dinámicas y actividades formativas.

Ciudad Juárez, Chih .- Con el objetivo de fomentar la creatividad en los estudiantes y, al mismo tiempo, enseñarles de manera entretenida sus derechos, el programa ofreció espacios de participación activa donde las y los alumnos pudieron expresarse libremente, aprender y convivir.

Entre las actividades realizadas se encontraron talleres de canto, creación de máscaras, alebrijes, origami, títeres de dedo, hip hop, escultura en plastilina y educación vial, además de dinámicas como cuentacuentos, juegos tradicionales y lotería sobre los derechos de los niños y niñas.

La directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que este esfuerzo busca empoderar a la niñez fronteriza: “Queremos que cada niño y niña reconozca sus derechos y descubra en el arte una herramienta para crecer con confianza y seguridad”.

En el presídium estuvieron presentes Rubí Enríquez, Presidenta del DIF Municipal; César Díaz, director de Ecología; Karina García, directora del plantel; Guillermo Alvídrez, director de Educación; Hilda Monsiváis, representante de la UACJ; y el regidor Jorge Marcial Bueno, de la Comisión edilicia de Educación.

El IPACULT agradece el respaldo de las dependencias municipales que hacen posible este programa: la Dirección de Ecología, el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, el DIF Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Coordinación General de Seguridad Vial y la Dirección de Educación Municipal.

