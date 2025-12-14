Disfrutan Cuarto Gran Desfile de la Ciudad por el 366 aniversario de Juárez

Publicidad - LB2 -

El recorrido sobre el bulevar Zaragoza celebró historia, identidad y participación ciudadana con más de 20 carros alegóricos

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Con la participación de cientos de voluntarios y una amplia respuesta ciudadana, arrancó el Cuarto Gran Desfile de la Ciudad con motivo del 366 aniversario de Ciudad Juárez, consolidándose como uno de los eventos conmemorativos de mayor convocatoria en la frontera.

El desfile fue encabezado por el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, en representación del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, y dio inicio sobre el bulevar Zaragoza, a la altura de la calle Durango, para concluir en la calle Uva, ante la presencia de miles de familias juarenses.

Desde los primeros contingentes, el evento mostró un despliegue de color, música y bailes tradicionales, con un arranque que incluyó danza de charros, un carro alegórico conmemorativo en forma de pastel y elementos alusivos al festejo de la ciudad.

En total, más de 735 voluntarios, además de personal operativo, participaron en el desfile, que integró 15 vestuarios especiales, más de 20 carros alegóricos y cinco segmentos temáticos: Feliz Cumpleaños Juárez, Celebremos nuestra Ciudad, Estado Invitado Puebla, Juárez sin Fronteras y El Chamizal.

El Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar, acompañado por su esposa, la presidenta del DIF Municipal Rubí Enríquez, y su hija Regina, así como por autoridades locales, presenció el desfile y destacó su significado para la identidad fronteriza.

“Cada año celebramos con este desfile la grandeza de nuestra frontera y nos da mucho gusto una vez más haberlo logrado; esperemos que siga siendo una tradición de muchos años en nuestra querida Ciudad Juárez”.

El evento fue descrito como una expresión de historia y tradición, en la que se reflejó la cultura de una ciudad forjada en el desierto, marcada por el trabajo, la lucha, el deporte y la diversidad que caracteriza a la frontera.

Durante el cierre del desfile, el alcalde recibió la visita de los Indios de Juárez de Beisbol, actuales campeones de la liga estatal, así como del equipo de basquetbol de los Indios, cuyos representantes le entregaron una camiseta conmemorativa y una chamarra, en agradecimiento por el respaldo brindado durante la temporada.

El Cuarto Gran Desfile reafirmó su papel como evento emblemático de la conmemoración anual de Ciudad Juárez, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la convivencia familiar a través del espacio público.

